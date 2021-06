‘Pobre la otra’; Geraldine Bazán rompe el silencio sobre infidelidad de Gabriel Soto

Geraldine Bazán habló sin tapujos acerca de la infidelidad que dice haber sufrido por parte de su exesposo el actor Gabriel Soto.

Fue durante una visita al programa Pinky Promise, que la actriz se sinceró sobre lo que opina del tema, luego de que terminara su relación de 10 años con el padre de sus hijas por presuntamente haber iniciado un romance con la también actriz Irina Baeva cuando aún estaban casados.

Al respecto, Bazán, de 38 años de edad, no dudó en defender a las víctimas de la infidelidad de sus parejas y señaló que los únicos culpables en una situación así son los infieles, no la víctima.

“Muchas veces la gente piensa que la infidelidad no es de ‘¿Por qué a ti? Si eres hermosa’. La infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es problema del otro. Al final no es de ‘ay pobre’. No, pobre el otro o la otra. No es de ‘ay le pusieron el cuerno y está hermosa’, pero no, no tiene nada que ver con ella, así seas quien seas, el problema es de la otra persona”, aseguró.

Asimismo, Geraldine remató con un fuerte mensaje para quienes engañan a sus parejas, dejando claro que “todo se regresa” y cuando una persona comete infidelidad no está engañando solo a su pareja, sino también a sí mismo.