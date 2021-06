Analizarán posible regreso de filtros del alcoholímetro en Torreón

Sergio Lara, alcalde de Torreón, afirmó que será en la presente semana cuando finalmente se analice la posibilidad de que regresen los filtros aleatorios del Operativo Alcoholímetro, esto luego de diversas tragedias relacionadas a conductores alcoholizados en días pasados.

Fue durante este lunes en la mañana cuando el mandatario local se pronunció respecto a los accidentes y fatalidades que se han registrado durante este mes de junio, en los cuales se tiene como causa la conducción en estado de ebriedad, el exceso de velocidad y la irresponsabilidad de la propia ciudadanía.

“Hay que revisar ese punto, efectivamente, en su momento dar trámite a establecer más revisiones para evitar estos accidentes fatales, aquí independientemente de las acciones que haga la administración municipal y las autoridades correspondientes es muy importante continuar con los llamados a la cordura y la conciencia, si las personas no están en condiciones de conducir nada les cuesta tomar un taxi, tomar alguna otra alternativa pero no conducir bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia”.

Lara Galván señaló que para ello se reunirán con representantes del Consejo Consultivo de Vialidad, con quienes analizarán las medidas necesarias para que se eviten nuevos percances relacionados al consumo de alcohol, no obstante fue claro al señalar que al margen de que se implementen de nueva cuenta los filtros aleatorios, sí habrá un incremento de presencia de patrullas y agentes en las calles.

Además reiteró el mensaje a la población de extremar precauciones al momento de tomar el volante, especialmente entre los adultos y padres de familia que deben de estar “pendientes” de lo que hacen los jóvenes.

“Avelino Pérez estuvo en contacto conmigo la semana pasada y me comentó que mañana (martes) por la tarde ellos (Consejo de Vialidad) ellos sesionan y ahí es donde van a solicitarlo, realmente una solicitud formal no se había presentado, no se está desestimando en obvias razones, sin embargo insisto, el llamado a la cordura de la ciudadanía, sobre todo la responsabilidad… Ha habido campañas, hay que entrarle en la dinámica de la responsabilidad de cada quien, si tenemos una licencia para conducir debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras responsabilidades”.