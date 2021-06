VOZ DEL DIHABLO

Uno de los males del siglo XXI es la falta comunicación efectiva, lo que resulta muy contradictorio; vivimos la era de las comunicaciones. El tema da para mucho, no se agota ni se llega a una solución pronta. Pero quizá, solo quizá, si ponemos atención a ciertos detalles, podríamos mejorar en este tema.

¿A quién le escribimos? Es lo primero que debemos pensar antes de tomar acción. Por ejemplo aquí, en este espacio (que está cerca de llegar a los 8 años de existir... Y subsistir) ¿a quién va dirigido? Recuerdo cuando lo propuse, le dije a mi jefe: “hay un grupo de personas que nos gusta la música estridente, el rock pesado, el metal. No es lo más común, no es para todos, pero ese nicho está en el olvido; poco hay en el periódico para nosotros”. No recuerdo cuál fue su respuesta inmediata, pero no logré lo que quería.

Tuvieron que pasar unas semanas para volverle a recordar: “Ey, ¿Qué onda con mi columna de música?”, lo increpé. “Pues escríbela y pásala a Espectáculos. Ponle un nombre bonito”. En directo me fui a mi lugar, o con el editor de Espectáculos, o a mi lugar, o con la diseñadora... No lo recuerdo, necesitaba un nombre. Necesitaba un tema. Al menos lectores... sabía a quiénes quería llegar. Y me puse a escribir.

La primera entrega no fue tan complicada, era la presentación... Algo más o menos como lo que estoy haciendo en este momento, tratando de recordar el origen para saber qué es lo que sigue. La importancia de conocer quién será el receptor del mensaje es saber escoger el lenguaje, las palabras y el tema, y ni siquiera eso garantiza que mi texto va a ser leído por quien identifiqué como su “blanco”, pero al menos ya trabajamos sobre un plan.

¿Qué pasa cuando cambiamos el rumbo? A veces hay quien me pide que toque tal o cual tema. Que hable de Nirvana, de las botas negras, de Raphael, Muse, eventos caseros de músicos que no ensayan... Desde ahí pienso que ni siquiera se trata de visitantes asiduos a este espacio, que no es un sitio para la música, se trata sobre La Música del Dihablo.

El espectro se reduce, y desde entonces se entiende que la intención tampoco es llegarle a todo el mundo. Luego pienso en los músicos, ¿Qué pasa cuando deciden cambiar el rumbo? Cuando el mensaje ya no es el mismo. Cuando se pasa de lo violento a lo melódico, a lo experimental. Pasa ahora y ha pasado siempre que de pronto una canción de Dark Tranquillity suene a Depeche Mode o que Anathema se convierta en algunos discos en una extraña mezcolanza de Radiohead y Pink Floyd.

Lo primero, es perder seguidores. Sin embargo, en un descuido y esa apuesta arriesgada, en ocasiones, a cambio les dejará miles o millones más seguidores ¿Les importará esto a las bandas? ¿Será plan con maña? Depende: en primera, el receptor del mensaje ha cambiado y la intención del emisor puede ser diversa: desde querer vender más discos hasta simplemente manifestar una evolución musical que muchas veces no es bien recibida por los fans.

Y creo que todos somos libres de tomar el rumbo que queramos en el momento que lo creamos preciso; es de sabios cambiar de opinión. ¿Hay gustos culposos en la música? ¡Caray, ¿a quién tenemos que impresionar?! De nuevo tomamos un modelo de proceso comunicativo en el que queremos dejar una impresión en alguien según nuestros gustos musicales. No, no tendría por qué haber gustos culposos, igual y no es que nos enorgullezcan, pero los disfrutamos igual... Y se vale. Así como Glen Benton puede ser fan de Frank Sinatra y Pepe Aguilar de Metallica, por citar ejemplos al azar.

Creo entonces que en el tema de la comunicación lo importante es tener claro al receptor al que va dirigido nuestro mensaje y luego tratar de ser tan claros como queramos. Y esperar respuesta; según sea esta, sabremos si el mensaje fue exitoso o no. Si fallamos, podemos aprender y recomponer.

Este espacio va dirigido a quien sepa leer, sin importar edad, pero que sí hay una afinidad en el gusto musical... Aunque sea de forma parcial, podemos partir de ahí, pero todos son bienvenidos.

El texto de hoy es una invitación a escribir con palabras precisas, pero sobre todo de escoger a la víctima perfecta de vuestras letras.

Saludos cordiales. Dejo abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo en Instagram y Twitter.