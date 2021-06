Mujeres marchan por víctimas de feminicidio en Gómez Palacio

tezza

Hoy, 1:37 pm

publicado por: Sonia Aviña Vielma

YA BASTA,QUE ES LO QUE PASA?? MADRES POR FAVOR DESDE NIÑAS EMPODEREN A SUS HIJAS,TAMBIEN SEAN EL EJEMPLO,ENSEÑENLES A SER VALORADAS, A AMARSE. A DELATAR SI SON ACOSADAS,TIENES QUE CREER EN ELLAS,NO MIENTEN. SALVALASSS....DILES QUE EL AMOR NO ES MALTRATO DE NINGUNA FORMA,QUE NO MERECEN UNA VIDA DE INFIERNO DE AGRESIONES,DE TODO TIPO. ALEJENLAS DE ESOS MALDITOS ANIMALES Y PERDON OFENDO A LOS ANIMALES PORQUE NO ALCANZO A CALIFICARLOS. ESOS ASESINOS NO ALCANZAN CON SU VIDA MISERABLE PAGAR EN ALGO EL DOLOR TAN GRANDE QUE OCASIONAN.

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0