Mati, hermana de Mia Khalifa, se convierte en estrella de OnlyFans

Con más de 530 mil 'me gusta', la hermana menor de Khalifa 'arrasa' con su sensualidad en la plataforma de suscripción, obsequiándole a sus fans 'muestras' de su contenido a través de sus perfiles en redes sociales como Twitter.

Con lencería y ropa interior, Mati de 18 años no duda en mostrar su belleza física y voluptuosas curvas, tal como se aprecia en las diversas fotografías y videos que comparte.

Asimismo, la joven Khalifa ofrece diferentes opciones para todos los interesados, ya que no opta por la suscripción, sino por diferentes paquetes de contenido exclusivo y personalizado para sus seguidores.

Lost is all including my clothes pic.twitter.com/IgiUVBq4IW

Yknow how some people call the vagina a cookie? Well I got cookies and cream pic.twitter.com/B4VFAQKcFW