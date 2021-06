Hubo filtraciones al New York Times sobre investigación de la Línea 12: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hubo filtraciones al diario estadounidense The New York Times sobre las investigaciones del accidente de la línea 12 del Metro en el reportaje que publicó el rotativo y "hay pruebas suficientes".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas filtraciones siempre han existido, y ningún gobierno, afirmó, puede tener la seguridad de que sus funcionarios actúen con lealtad.

Afirmó que hay funcionarios que no solo no coinciden con su proyecto de gobierno, sino que están en contra.

"Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times con filtraciones que siempre se dan no es eso tan trascendente, no le estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información.

"¿Considera que sí hubo filtraciones? Ayer la jefa de gobierno dijo que no hubo", se le preguntó.

"Debe de haber habido, es que no alcanza a jefa de gobierno, ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad en todos los gobiernos. Hay quienes no solo no coinciden con nuestros proyectos, sino que están en contra. Esto es así, en todos lados hay pruebas suficientes", aseveró.