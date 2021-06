Una leyenda llamada Mecano

"Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal, toda la noche sin dormir; bebiendo, fumando y sin parar de reír", dice en una de sus estrofas el famoso tema de Mecano Hoy no me puedo levantar, el cual celebra 40 años de haber salido a la luz.

La extinta agrupación conformada por Ana Torroja, Nacho y José María Cano, cuyo legado continúa, cuenta con melodías como La fuerza del destino, El 7 de septiembre o Maquillaje, sin embargo, es Hoy no me puedo levantar la que comenzó la leyenda, el mito.

"Fue de las primeras canciones que compusieron Nacho y José, y de las primeras que grabamos. Al principio de nuestra carrera era la compañía quien elegía los singles y, aunque nadie estaba muy seguro de si la canción iba a funcionar o no, se decidió que esta era la más clara como carta de presentación. ¡No nos equivocamos!", dijo Ana a la agencia EFE, mientras que en otra charla con Los 40 reveló que nunca había estado tan nerviosa como cuando se presentó la rola.

"Era la primera vez que me ponía delante de un micrófono y era consciente de que eso que estaba cantando iba a salir en un disco. Que iba a salir en la radio, que lo iba a escuchar todo el mundo y que me iban a juzgar. Eso me daba muchísimo miedo y presión", relató.

De acuerdo con diversos medios españoles y fanáticos de hueso colorado, en junio de 1981 apareció el "single" que se conformaba de Hoy no me puedo levantar en el lado A y Quiero vivir en la ciudad en el lado B.

No fue sino hasta el año siguiente que el grupo lanzó un álbum completo en el que además de incluir Hoy…, ofreció Me colé en una fiesta, Perdido en mi habitación y No me enseñen la lección, entre otros "tracks".

Hoy no me puedo levantar no fue un trancazo a su salida. Las estaciones de radio solo la habían programado dos semanas, sin embargo, Los 40 Principales de Valencia sí creyó en el tema y lo impulsó, logrando que el público se identificara con la letra, fue entonces que la cadena madre lo volvió a poner en rotación.

La melodía, que da nombre también a la obra musical creada por Nacho, hizo conexión con la generación de la Movida (movimiento contracultural surgido en Madrid durante los primeros años de la Transición de la España posfranquista) y a la fecha no pasa de moda.

El éxito de Hoy no me puedo levantar, con producción de Jorge Álvarez y los arreglos de Luis Cobos, preparó el terreno para que Mecano se volviera uno de los grupos más importantes de la escena de habla hispana.

¿Qué hubiera sido del pop si no hubiera existido Mecano?, la respuesta a esta pregunta la contestó el propio Nacho Cano en una entrevista exclusiva que concedió a El Siglo de Torreón en 2007.

"Hubiera sido música pop sin influencias de Mecano sin letras que fueran incluyentes y sin imponer una moda", comentó y añadió que la mayor aportación del grupo fue su música y sus canciones, las cuales hasta la fecha están vigentes de una u otra forma.

Según ha dicho la agencia EFE, la combinación de talentos de Ana, José María y Nacho, su gusto musical ecléctico, su ambición y su posicionamiento conceptual ante la música, entre otros muchos factores, les llevaron a alcanzar una dimensión internacional que desde su abrupta disolución en 1998 no ha dejado de provocar titulares cada vez que se acaricia la posibilidad de un reencuentro.

Por su parte, Javier Adrados, biógrafo de Mecano, externó recientemente que las razones de la trascendencia del trío siempre han sido evidentes.

"Los integrantes de Mecano eran irreverentes, quizás más de lo que ellos pretendían o sabían que eran. La gran seña fue la de una modernidad absoluta, tanto que 40 años después aún se sigue recordando. El tiempo los ha puesto en su sitio y probablemente haya sido el grupo más revolucionario del pop español, tanto aquí como en todo el mercado hispanoamericano, con una impronta aquí comparable a la de los Beatles en el anglosajón".

El éxito de Mecano, además de España y Latinoamérica, se extendió a Estados Unidos y Filipinas. Con el tiempo, los artistas llegaron a acaparar titulares en Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Portugal y los Países Bajos.

Gracias a las adaptaciones a otros idiomas realizadas de varios de sus temas, cantados principalmente en francés e italiano, de igual manera se dieron a conocer en naciones como Italia, Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, obteniendo una especial resonancia en la tierra de la Torre Eiffel, donde la adaptación francesa del tema Mujer contra mujer (Une femme avec une femme) alcanzó el primer puesto en la lista nacional de ventas, manteniéndose en esa posición durante ocho semanas consecutivas.

25 Millones de discos vendió Mecano.

11 Años duró activo el grupo.