Vicente Marzilio conquista el MIA

Al argentino Vicente Marzilio le bastó tirar 8 birdies en la última ronda a cambio de un bogey para venir de atrás y adjudicarse el XCIII México Internacional Amateur (MIA) de golf, que concluyó ayer en el Campestre Torreón.

Fue precisamente su único pecado en el último hoyo de la ronda dominical el que le puso dramatismo al torneo, ya que el chileno Benjamín Saiz Wenz estuvo a punto de igualarlo en el 18 de La Rosita.

Pero el andino no pudo firmar el birdie que forzaría el playoff de desempate, por lo que el pampero se adjudicó el título con una ronda final de 64 golpes (-7) y una suma total luego de 72 hoyos de 271 (-13).

GRAN RONDA

La clave del éxito para Marzilio fue su espectacular arranque en la última ronda, con 6 "pajaritos" en los primeros 8 hoyos. Hilvanó del 1 al 3, para luego firmar pares en el 4 y 5 y volver a conseguir tres birdies consecutivos del 6 al 8, finalizando con un par en el 9, para una espectacular primera vuelta e irse a la cima de la clasificación, la cual no abandonaría.

Los reflectores voltearon hacia el argentino, mientras el otrora líder de la competencia, el brasileño Andrey Borges Xavier, se rezagaba con bogeys en el hoyo 1 y en el 10. Buscó acercarse con birdies en el 13, 15 y 16, pero falló en el 17, con lo que resignó el certamen amateur.

El pampero ya con ventaja de varios golpes fue más conservador con su juego, sobre todo por el viento que poco a poco fue incrementándose en la Comarca Lagunera. Sumó otros birdies en el 12 y 16, para ponerse -8 en la ronda.

DRAMATISMO

Llegó al 18 con gran ventaja y aunque en su segundo golpe no reguló como hubiera querido, tenía un putt de casi 8 metros. Antes de su primer intento, checó todos los ángulos, en un green que fue rodeado por socios, aficionados y medios de comunicación.

La presión fue mucha para el campeón, que se quedó corto. Pero no todo acabó ahí, sino que volvió a fallar, al pasar la bola a un lado del hoyo y tuvo que marcarse, para que el regio Gabriel Ruiz Treviño y el también chileno Gabriel Morgan concluyeran con su ronda.

Metió la bola, para firmar su triple putt en el hoyo 72 del torneo, por lo que dejó todo en manos de Saiz Wenz, que con birdies en el 15 y 16 se puso solamente a un golpe de distancia.

En el largo par 3 del hoyo 17 no pudo concretar otro "pajarito", por lo que todo lo dejó para el 18. Su approach de 115 yardas no quedó cerca de la bandera, incluso, quedó en el nivel superior del green, lo que complicaba forzar el desempate y así fue. El andino no logró embocar, por lo que Marzilio se decretó campeón.

"Fueron dos partes distintas, en los primeros dos días jugué bien, pero tuve algunos errores que me costaron varios golpes y estaba un poco frustrado porque estaba jugando bien, pero no podía dar ese salto de calidad", dijo el campeón.

Agregó que durante el fin de semana se sintió más cómodo con los greens y en general el campo, por lo que jugó mucho mejor. El sudamericano repartió y firmó pelotas, sobre todo a los niños que se encontraban en el club.

En la ceremonia de premiación, que contó con autoridades del Campestre Torreón y de la Federación Mexicana de Golf (FMG), el campeón se llevó una réplica del Trofeo Institucional, además de obtener la exención de calificación para el próximo US Amateur, así como la exención de calificación local para el próximo US Open.

Por lo que respecta a Villar comentó: "Siempre es bonito representar a tu país y salir como el mejor mexicano. Me hubiera gustado ganar, la verdad, pero no se puede siempre; Vicente jugó muy bien".

En cuanto al mejor lagunero ubicado del club local, el honor correspondió a Mario Romero Jr., que finalizó con un total de 283 (-1), para ubicarse en el puesto 19, con rondas de 68-70-73-72.

PAREJAS

Por otro lado, en lo que respecta al XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas, que se jugó de manera simultánea, el dúo ganador fue el de los chilenos Gabriel Morgan y Benjamín Saiz, con score combinado de -17.

"Estoy muy muy feliz, con Gabriel hicimos una gran dupla, también pudo jugar muy bien todos los días", dijo el subcampeón del formato individual.

Y además apuntó: "Entre los dos hicimos 8 vueltas bajo par, ningún día hicimos sobre par, así que creo es muy positivo, no solamente para nosotros, sino para el golf chileno, que muestra de nuevo que está con gran nivel.

Se entregaron reconocimientos especiales, como al venezolano Ángel Guerra, debido a su albatros en el hoyo 6, además del amazónico Andrey Borges, por su hole in one en el hoyo 15 durante la tercera ronda.

"Desde la salida, la bola votó muy bien, muy derecho y suave, nos libramos de la trampa. En el segundo tiro teníamos 265 yardas, la verdad que el viento estaba un poquito en contra", dijo el golfista vinotinto.

Apuntó que favoreció que la bandera estuviera corta, ya que eso hizo que la pelota frenara un poquito, botara suave. El local Pável Casas Navarro fue testigo presencial, ya que iba un grupo adelante, señalando que entró lentamente.

"Pero en sí, todo fue gracias al drive y el buen tiro con la madera tres. Los greens estaban mejor, un poquito más rápidos" comentó Guerra, quien pensó que se había pasado del green.

Se confirmó que en el 2022 el MIA volverá a jugarse en el campo del Campestre Torreón, por lo que muchos golfistas laguneros ya comenzaron a prepararse para jugarlo.