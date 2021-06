Suspenderán en Torreón operación de equipos manuales de monitoreo ambiental

Por falta de recursos, la dirección general de Medio Ambiente de Torreón suspenderá hasta el término de la administración municipal la operación de sus tres equipos manuales para la medición de partículas menores a 10 micras (PM10), un contaminante normado asociado con la calidad del aire y que tiene un límite máximo de concentración con el fin de proteger la salud humana y asegurar el bienestar de la población.

Las estaciones de monitoreo ambiental se ubican en el Centro Cultural José R. Mijares de la avenida Bravo; en las antiguas instalaciones del DIF sobre el bulevar Revolución; y en el HECAT en la colonia Torreón Jardín. En ellas se mide el contaminante criterio (PM10), de acuerdo al valor permisible de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014.

El titular de la dependencia, Felipe de Jesús Vallejo López, dijo que la actividad de los equipos manuales se canceló desde que inició la pandemia por el COVID-19 (en marzo de 2020) y que esta ya no se pudo retomar porque "estamos enfilados al término de la administración y obviamente el presupuesto está muy reducido". Indicó que la operación de estos equipos tiene un costo superior a los 30 mil pesos mensuales, recordando que la medición de las PM10 solamente era una parte de la información pues faltaba la evaluación de las partículas menores o iguales a 2.5 micrómetros (PM2.5) y diversos gases contaminantes. "SMA (Secretaría de Medio Ambiente Coahuila) está midiendo los puros gases ya que ellos no cuentan tampoco con la medición de partículas, entonces no se puede integrar de forma total el análisis de la calidad del aire por la falta de equipamiento", expuso.

Vallejo López indicó que las estaciones de monitoreo se encuentran en buenas condiciones y recordó que una parte del presupuesto que se tenía asignado para este fin, al menos el año pasado, fue destinado para realizar el pago a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) como parte del apoyo que se brinda a comunidades como Barreal de Guadalupe a través del esquema de Fondos Recurrentes.

El funcionario dijo que en la actualidad se están apoyando de la aplicación móvil BreezoMeter, empleada para rastrear la calidad del aire ambiente y para minimizar la exposición a la contaminación del aire exterior. Añadió que está validado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por el Gobierno de Coahuila. La aplicación móvil recopila continuamente mediciones de la calidad del aire, alergénicos ambientales y el clima.