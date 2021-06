Reportan en Torreón a cinco personas como desaparecidas en confinamiento

El grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) informó que durante los meses de la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19, cinco personas más de Torreón, fueron registradas como desaparecidas, además de que varias llamadas de personas con familiares desaparecidos fueron atendidas.

La vocera del Grupo Vida, Silvia Ortiz, indicó que al menos en La Laguna, en específico en Torreón, hubo cinco nuevos casos. "Es increíble pero sí, se supone que todos deberíamos estar encerrados, pero casos sí hubo desde marzo en adelante".

No obstante, resaltó que a nivel estatal también hubo un incremento, el cual hasta el momento no ha sido contabilizado en su totalidad.

Ortiz apuntó que hasta hace tres meses, el número total de desaparecidos fue de 200 personas, no obstante, se han registrado llamadas de personas que buscan a sus familiares y requieren apoyo. No obstante, no se ha hecho el corte final de cuántos más se agregaron a estos.

"Hemos recibido llamadas pero como estamos en el proceso, no me atrevo a decir una cifra final de desaparecidos hasta unos 15 días más", destacó.

Explicó que el incremento corresponde a personas de la Comarca Lagunera, pero resaltó que en estos casos hay autoridades de seguridad, que son responsables.

Recordó un caso en Gómez Palacio, donde un joven fue privado de la libertad junto con otra persona. Indicó que hasta el momento solo uno de ellos ha sido localizado y se encuentra en el penal de Durango por narcomenudeo, pero el otro no aparece.

"Casualmente los encontramos en el penal de Durango, pues son acusados de narcomenudeo todos y de narcotráfico, son muchos como este caso", resaltó.