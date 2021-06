Adamari López se declara acumuladora

La actriz Adamari López compartió un video donde está reorganizando su casa con el fin de hacer una "limpieza profunda".

La conductora reveló desde el comienzo del video que es una acumuladora compulsiva, por lo que, con ayuda de Lili, quien trabaja en su hogar, aprendió a desprenderse de objetos que ya no funcionan.

"Lili me pregunta '¿y esto lo votamos?', no, entonces se hace muy difícil recoger porque yo no quiero sacar nada".

Adamari también destacó que aunque le gusta el orden y la limpieza, tiene un problema que la hace querer guardar todo, y esto ha ocasionado que tenga un exceso de objetos en su casa.

Recomendó a sus seguidores que hagan continuas limpias en su casa para "mover las energías", según sus palabras.

"Si no lo has usado en mucho tiempo, sácalo, vótalo, mueve energías".

Aunque muchos aplaudieron la decisión de mostrar esto en redes, hubo otros quienes la señalaron por ser acumuladora.

Adamari se ha mantenido en el ojo público luego de anunciar en sus redes sociales que decidió separarse de Toni Costa, con quien tiene una hija en común.

Tras una serie de rumores y especulaciones al rededor de dicha separación, la puertorriqueña se dio a la tarea de lanzar su versión de las cosas, dejando en claro que serían las únicas.

"Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esta etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso en mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla".