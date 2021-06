Estiman en La Laguna derrama de 75 mdp por eventos

Para este año se considera una derrama económica de 75 millones de pesos en los eventos que han sido confirmados para La Laguna por gestión de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Elías Habib Rodríguez Pérez, presidente de la OCV Torreón, señaló que el semáforo epidemiológico en verde sin duda es un tema positivo para el turismo, sin embargo, indicó que aún se atraviesa por una pandemia por COVID-19, por lo que se mantienen los lineamientos sanitarios para la prevención del virus, así como el aforo máximo permitido, que en la actualidad es del 80 por ciento para los centros de eventos."La mayoría de los eventos que traemos son deportivos, entonces son al aire libre", expuso.

Informó que de momento no se registran nuevas inversiones en hoteles para la región, pero se contempla la apertura del hotel Moka, que está detenida actualmente, en la calzada Colón. No obstante, nuevas construcciones no hay.

Rodríguez Pérez dijo que La Laguna va muy bien, registra un 40 por ciento en la ocupación hotelera, pues se mantiene la llegada de visitantes de negocios y de turismo local.

En términos de nuevas aerolíneas para Torreón, dijo que se han concentrado en mantener las que ya se tienen, a fin de que se consolide la conectividad con las seis líneas que operan, que son Aeroméxico, Viva Aerobús, American Airlines, Volaris, Interjet, TAR, que tienen conexiones con Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Querétaro, Ciudad Juárez, Cancún y Dallas.

La región lagunera alcanzó recientemente un 50 por ciento de ocupación hotelera debido a los partidos de liguilla del Club Santos, además de la reactivación que han tenido eventos deportivos y de espectáculos.

Protocolos

Lineamientos:

*Hay algunos eventos donde se pedirá a los asistentes que presenten su prueba COVID, como el caso del 7 Congreso de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales (Ameref), donde vienen los organizadores a nivel nacional y se contará con la participación de siete OCV del país, que compartirán experiencias en relación a su forma de operar a lo largo de la pandemia.

*Los protocolos sanitarios generan un costo extra para los organizadores, sin embargo, indicó que se requiere cuidar seguridad.