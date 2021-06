Congreso de Durango, sin analizar solicitud de crédito de Lerdo

El Congreso del Estado de Durango no analizó en el último periodo de sesiones la solicitud de préstamo que realizó Lerdo hasta por 144 millones de pesos. Dicha solicitud ha generado opiniones encontradas entre integrantes de Morena en el Congreso, quienes no ven viable la autorización, y las autoridades municipales, quienes consideran que hacerlo sería solucionar un problema que podría tener implicaciones negativas para la ciudadanía.

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo no estar de acuerdo con algunos actores políticos del Congreso quienes aseguran que solicitar deuda para pagar un laudo laboral es dinero que se incluiría en el rubro de gasto corriente, razón por la cual solicitó un análisis de fondo de esta petición realizada a la Comisión de Hacienda.

Como se informó con oportunidad, los diputados que integran la Comisión de Hacienda en el Congreso de Durango pretenden que el caso del laudo laboral millonario de Lerdo no se repita debido a las afectaciones a la Hacienda Pública que ha causado. Por tal motivo, se dictaminó modificar la ley para que los Ayuntamientos destinen un porcentaje de su presupuesto a laudos.

En el caso de Lerdo, el laudo laboral de los extrabajadores municipales representa más de 140 millones de pesos (y casi 1 millón de pesos más de pesos por cada mes que no se finiquite), únicamente para 53 personas que ganaron la demanda. Hasta el momento la petición de Lerdo al Congreso no ha sido todavía desechada.

Fue en la tercera sesión ordinaria de la sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado de Durango, con fecha del 19 de mayo, donde se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que contiene la reforma al Artículo 45 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Dicho artículo menciona que los municipios aprobarán libremente sus presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda como se ha venido haciendo, la diferencia es que en el mismo presupuesto cada uno de los Ayuntamientos deberá destinar cuando menos el 1 % de su presupuesto de ingresos anual de libre disposición a fin de crear un fondo para el pago de laudos laborales.

