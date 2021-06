Aprueba Nafin 18 % de solicitudes de crédito en Torreón

De 347 solicitudes de crédito que fueron tramitadas por el sector de Torreón ante Nacional Financiera (Nafin), solo se aprobaron 63, es decir, un equivalente al 18 por ciento. Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que ya no se ha visto mayor gestión en este sentido, por lo que pudieran ser las únicas solicitudes autorizadas. "No fueron muchos, mucha gente no tuvo respuesta", dijo.

Añadió que por los 63 créditos autorizados, Nafin dispersó un monto de 73.5 millones de pesos. "Sí se otorgaron créditos, pero eso fue porque el Gobierno del estado de Coahuila intervino y aportó una cantidad para que Nacional Financiera pusiera la otra y nos otorgaran los créditos al sector empresarial, pero en sí, que haya una apertura total para fortalecer el crédito, no hemos tenido", expresó. Una promesa de campaña del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue la descentralización de las dependencias federales, por lo que Nafin se mudaría a Torreón, sin embargo, apenas se ha cambiado un 2 por ciento de la oficina, pues según información de dicha oficina, desde hace dos años se realiza un estudio de planeación e instrumentación del traslado, por lo que se desconoce el tiempo que llevará su implementación. "Lo que pasa es que la dependencia de Nacional Financiera no se vino a Torreón, nada más nos pusieron una oficina, una representación, pero no de la magnitud que se había dicho ni que esperábamos, la cantidad de personal ni de empleos que se había mencionado, no se ha hecho", comentó el dirigente de la Canaco. El 27 de septiembre de 2019 inició Nafin sus operaciones en Torreón, donde mensualmente se invierten cerca de 200 mil pesos por la renta del espacio, mobiliario y servicios de mantenimiento por la oficina ubicada en avenida Abasolo número 233, esquina con Jiménez Sur, en el centro. Desde el 2017, como precandidato de Morena, uno de los 10 compromisos del actual mandatario fue la descentralización de la mayor parte de la administración pública federal, a fin de promover el desarrollo en todo el territorio nacional. Según su plan, Nafin se mudaría a Torreón, la Conafor a Durango, entre otros cambios.