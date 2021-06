Congreso de EUA investigará por qué Trump incautó datos de congresistas

Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos prometieron este domingo investigar la incautación de metadatos de congresistas progresistas por parte del Departamento de Justicia durante el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunciaron que intentarán conseguir respuestas de los que fueron responsables del Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump, Jeff Sessions y William Barr.

"Bajo el mandato del presidente de Trump, el Departamento de Justicia se saltó las normas en muchos aspectos", dijo Pelosi durante una entrevista con la cadena CNN.

Pelosi se refería a la revelación en varios medios de comunicación de que el Departamento de Justicia bajo Trump presuntamente requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de representantes progresistas en el Congreso, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia.

La investigación del Congreso se desarrollará en paralelo a otra pesquisa interna que ha iniciado el inspector general del Departamento de Justicia de EUA, Michael Horowitz, para determinar si esa agencia -que debe actuar con independencia de la Casa Blanca- se dejó llevar por consideraciones partidistas.

La incautación de metadatos afectó al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff; al congresista del mismo partido Eric Swalwell y a familiares de los legisladores, incluido un menor de edad.

Además, según informó este domingo el diario The New York Times, el Departamento de Justicia exigió en febrero de 2018 a Apple que les entregara datos de las cuentas del que entonces era abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y de su esposa.

No está claro para qué buscaba el Departamento de Justicia los datos de McGahn, que no supo nada del tema hasta que Apple le informó al respecto el mes pasado, porque el Gobierno había impedido a la compañía que revelara esas órdenes al abogado de la Casa Blanca.

Fue en la misma fecha, febrero de 2018, cuando el Departamento de Justicia, en ese entonces bajo las órdenes de Jeff Sessions, requirió a Apple los metadatos de los congresistas demócratas a través de una orden secreta, que se renovó en tres ocasiones hasta expirar este 2021.

El objetivo del Gobierno de Trump era investigar de dónde salían las abundantes filtraciones a los medios de comunicación sobre los contactos del entorno del entonces presidente con el Kremlin.

Según The New York Times, el mecanismo usado por el Gobierno de Trump para investigar las filtraciones no tiene precedentes conocidos que hayan afectado a congresistas.

En el marco de esa misma investigación, el Departamento liderado por Sessions también requirió información de periodistas para intentar averiguar sus fuentes, según fueron recientemente informados CNN, The New York Times y The Washington Post.

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, presidido por Schiff, fue uno de los que lideró las investigaciones sobre los supuestos nexos de Trump con el Kremlin y después sobre sus contactos con Ucrania, que derivaron en el primer juicio político ("impeachment") en su contra.