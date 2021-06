¿Cuáles son las fallas en Línea 12 del Metro de CMDX que provocaron colapso, según NYT?

El diario The New York Times asegura que graves fallas en la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro habrían provocado el colapso en la estación Olivos, ocurrida en mayo pasado y en donde murieron 26 personas.

Este domingo el periódico estadounidense publica un reportaje que señala que está basado en documentos gubernamentales, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción del sistema de transporte y análisis de la evidencia encontrada en el lugar del siniestro.

En el texto, The New York Times detalla que tomó "miles de fotos del lugar del colapso y las compartimos con reconocidos ingenieros que llegaron a la misma conclusión sobre la falla: una obra deficiente que parece seguir un patrón de oportunismo político y trabajos desordenados mientras se construía el Metro".

El reportaje señala que la tragedia "ya se ha convertido en una crisis política que podría afectar a dos de las figuras más poderosas del país: Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo".

De acuerdo con la investigación de The New York Times, las vigas de acero no estaban construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que se colocaron pernos de metal para conectar el acero a la losa, y destaca que ambos materiales son más resistentes si actúan como una sola unidad.

Detalla que los pernos fueron soldados al acero, generando una unión "casi irrompible", pero las fotos que tomaron en el lugar del colapso "sugieren a los ingenieros que las soldaduras se hicieron mal", lo que representa un defecto de construcción grave.

Señala que las fotografías que tomaron muestran que las soldaduras dieron de sí y los pernos se soltaron del acero, por lo que, en el último viaje del tren, "es probable que hubiera secciones del concreto desconectadas, que simplemente descansaban sobre las trabes de acero. Estas no habían sido diseñadas para soportar el peso por sí solas", por lo que se derrumbaron.

Tras la publicación del reportaje, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum negó categórica que nunca en su administración hayan utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo.

"Sobre el artículo que aparece en el NYT el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la Ciudad, aclaro categórica que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo. Y menos a un medio que ha buscado confrontar a la 4a Transformación", escribió en twitter la mandataria capitalina.