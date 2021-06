Culmina aplicación de segundas dosis antiCOVID en Torreón

Se dio por terminado el proceso masivo de vacunación a las personas de 50 a 59 años de edad y este domingo se suspenden las actividades para retomarlas mañana lunes y el martes a las personas que por algún motivo no pudieron acudir y de cualquier edad arriba de 50 años, así como embarazadas con más de nueve semanas de gestación, pero solo en una sede.

Ayer sábado les correspondió a todas las personas de 50 a 59 años cuyo primer apellido comienza con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z la aplicación de la segunda dosis y también a las mujeres embarazadas y algunos rezagados.

En las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), habilitada como sede para la aplicación de la vacuna, el encargado informó que permanecerían hasta las 3 de la tarde, ya que seguía llegando gente, aunque poca. Se esperaba que todavía después de la una de la tarde acudieron los trabajadores que terminan sus labores a esa hora.

Como se informó en este medio, en el municipio de Torreón fueron 69 mil 449 dosis de la primera aplicación y todavía faltaban alrededor de 12 mil por aplicar, siguiendo el orden alfabético establecido con anterioridad.

El encargado manifestó que, de acuerdo a las instrucciones de la delegada de la Secretaría del Bienestar, Cintia Cuevas Sánchez, este domingo descansan. Mañana lunes y martes se habilitará únicamente la sede de la Escuela Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) para todas aquellas personas rezagadas y que sean mayores de 50 años, pues todavía siguen acudiendo algunas de 60 años o más que no habían podido acudir cuando les correspondió.

SE RESISTEN

Son varias las personas, por lo general adultos mayores, que no creen nada sobre el virus del COVID-19, como Jorge, un hombre de 60 años que no se aplicó la vacuna porque dice que no es cierto, no obstante que su esposa sí se vacunó y él respetó su decisión, según manifestó a El Siglo de Torreón.

Sobre los amigos o personas conocidas de Jorge que fallecieron por COVID, él asegura que no murieron de eso sino de otras enfermedades, como la diabetes o ataques al corazón.

"Yo no creo en eso y solo me pongo el cubrebocas porque es obligatorio para subir al camión, para el trabajo y para entrar a las tiendas, pero nada de eso es cierto", insiste Jorge tras reacomodarse su cubrebocas.