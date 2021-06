Borges y Saiz lideran el MIA en el Campestre

- Su Hole in One en el hoyo 15 durante la tercera ronda en el Campestre Torreón, puso al golfista brasileño Andrey Borges, en la punta del México Internacional Amateur (MIA), que hoy termina.

Y es que el amazónico, junto al chileno Benjamín Saiz Wenz, encabeza el certamen, el cual organizado por la Federación Mexicana de Golf (FMG). Ambos suman 202 golpes luego de 54 hoyos (-11).

Le sigue el poblano Jorge Villar (-9), quién tuvo un sábado complicado y terminó con 72 impactos, con 5 bogeys en los últimos 5 hoyos, luego de estar primero luego de dos rondas.

El tapatío Memo Silva (-8), volvió a tirar debajo del par de campo, por lo que está en la lucha por el título, del otrora Campeonato Nacional de Aficionados.

Por los locales, el mejor ubicado es Mario Romero Jr. (-2) que luego de un par de rondas debajo del par de campo, tuvo un sábado difícil al concluir con 73 impactos (+2), descendiendo lugares en tabla de posiciones.

Para este domingo, las acciones comenzarán al filo de las 7:20 horas, con corte a los 60 mejores golfistas, tanto por el tee del hoyo uno como del 10.

En el threesome de honor estarán Borges, Saiz y Villar. Pegarán a las 9 de la mañana por el uno.

FELIZ

Luego de escenificar el tiro del torneo y subirse a la cima de la clasificación, Borges Xavier se mostró feliz por la hazaña realizada, que a la postre le dio la primera posición.

"Me quedo muy contento. Cuando hice 'hole in one', yo me quedé nervioso, no sabía qué hacer", dijo el sudamericano que además apuntó: "Me pone en el primer lugar del torneo. Ahora a mantener el foco para mañana (hoy) hacer un buen score".

Dejó en claro, que la motivación es doble, ya que es un torneo muy bueno en todos los sentidos y con un nivel altísimo.

Y es que el brasileño está ubicado en el lugar 62 del Ránking Mundial de Golf Amateur. Es el mejor latino posicionado de los golfistas que están jugando el MIA. Y, si logra el título, subiría en la tabla.

"Si llego a ganar acá me quedo, creo, entre los primeros 20 del mundo. Yo quiero ganar, pero tengo que jugar bien, para jugar el US Amateur, es un torneazo. El año pasado lo iba a jugar, pero por la cuarentena por Covid no pude", apuntó Borges.

Por otro lado, en lo que respecta al XIX Torneo Mexicano Internacional de Parejas, el dúo que lidera es el de los chilenos Gabriel Morgan y Benjamín Saiz, con score combinado de -17.

Marcelo Mexsen Murra y Toño Safa Jr., son los representantes de La Rosita, en este torneo que reúne a jugadores de 21 países diferentes.

11 GOLPES abajo del par tienen los dos líderes del torneo: Andrey Borges y Benjamín Saiz.