SU SALUD ORAL

CARIES DENTAL

Enfermedades orales, son muchas, así como la importancia de la salud oral en el resto del organismo. En este artículo mencionaré, "La caries dental"tan común, que posiblemente usted opine, otra vez la caries, pues si, tan importante de no padecerla. A pesar del esfuerzo de los odontólogos, sigue siendo la enfermedad epidemiológica número uno en México, afecta amas del 90 % de la población en general. No es nada alentador. Hemos trabajado por muchos años en la prevención, en programas de salud bucal de preescolar, y esta sigue presentándose. Es una enfermedad multifactorial, que se caracteriza por destrucción de los tejidos del diente, resultado de la interacción de la placa bacteriana(errores en la técnica de higiene) y la dieta rica en hidratos de carbono. Se presenta como una manchita café obscura que se inicia en el esmalte, al inicio no produce dolor, posiblemente solo sensibilidad a los cambios térmicos, (frío-calor) a medida que avanza, se manifiestan síntomas dolorosos, la ausencia de este síntoma no garantiza que el diente esté sano. Aunque la caries es una enfermedad que puede afectar en todas las etapas de la vida, en los adolescentes, es donde se presenta una mayor incidencia, así como en la fase adulta mayor.

De no ser tratada a tiempo la caries, produce inflamación en la pulpa dentaria, y posterior necrosis (muerte pulpar). Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la inflamación del área que rodea el ápice (extremo de la raíz) produciéndose una periodontitis apical, pudiendo llegar a ocasionar un absceso dental, una celulitis (inflamación muy grande de cara y/o cuelo) o incluso una angina de Ludwig. Causando por vía sanguínea otro tipo de enfermedades como endocarditis bacteriana, artritis reumatoide problemas estomacales entre otros. Es aquí lo importante de las valoraciones periódicas con el odontólogo. Ojo, no cualquier mancha es caries, además estamos ya en la época en que la caries puede revertirse, por medio de muchos cuidados y atención personalizada del paciente en casa y del odontólogo en su consultorio.

El tratamiento de la caries va a depender de lo avanzado en que se encuentre, el estadio de esta, no solo es tratar la pieza dental con obturación de algún material rehabilitador, en ocasiones es necesario efectuar tratamiento de endodoncia lo cual pone en riesgo el órgano dentario, el tratamiento se torna más costoso en inversión de tiempo, y costo. Al no poder efectuar el tratamiento endodontal es necesario efectuar la extracción del órgano dentario, el cual es necesario suplir con prótesis fija, o removible, inclusive implante. Si no se rehabilita los desórdenes bucales se complican, en ocasiones no se tratan por falta de tiempo, por miedo por costo, por miedo al tratamiento, me queda claro que no es agradable acudir al Dentista, pero menos agradable tener un problema oral. Procure evitar este daño, nada vuelve a ser igual, los tratamientos se complican por muchas causas. Que en otro artículo explicaré. Para prevenir la caries dental, es importante: dieta equilibrada, evitar consumo de productos altos en azúcar y almidones (refrescos, harinas) si lo hace, efectuar un cepillado correcto. Uso de hilo dental, y pasta que contenga fluoruro. Identificar y tratar enfermedades, como anorexia nerviosa, bulimia reflujo gastroesofágico, los cuales debilitan los dientes y aumentan las probabilidades de aparición de caires dental. La colocación de selladores en las fosetas y fisuras de los órganos dentarios puede prevenir el establecimiento y desarrollo de una lesión cariosa. Existen métodos de prevención y tratamientos de mínima invasión, para evitar que la caries continúe, y se remineralice el órgano dentario afectado, hay exámenes para valorar el riesgo de caries

Realizar visitas periódicas con el odontólogo, para valoración de tejidos blandos y duros y profilaxis (limpieza). No espere a que se presente el dolor, de ningún tipo, acuda como medida preventiva. Así como monitorear lesiones frecuentes. Recuerde la caries es 100 por ciento prevenible. Es muy importante preservar sus órganos dentarios, ya que son vitales para su salud dental y general.