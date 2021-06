Siempre pensé que no sería papá: Jorge Van Rankin

Cuando era adolescente pensaba que no sería papá jamás, pero la vida le tenía preparadas cuatro sorpresas que hoy en día son la luz de su vida.

Jorge "El Burro" Van Rankin le da un significado aún mayor al dicho "Más vale tarde que nunca", y es que antes de cumplir cinco décadas nació su primera hija, y luego llegaron las demás, cambiando el rumbo de su vida hacia un destino que disfruta bastante.

"En verdad que yo siempre pensé que no sería papá. Ahora tengo 58 años; a los 49, tal vez un poco tarde, nació mi primera hija y ahora tengo tres princesas, y con mi esposa cuatro princesitas que me alegran siempre", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El actor y conductor fue claro en decir que no hay un manual para que el ser humano aprenda a ser padre o madre. En ese sentido, comentó vía Zoom que cada día, apoyado por sus mismas herederas, va aprendiendo a ser un buen papá.

"Siempre he pedido que me lleven a la biblioteca más grande para ver dónde dice cómo tiene que ser un papá. Mi padre nunca me dio un beso ni me dijo 'te quiero', pero no lo culpo porque así lo educaron; sin embargo, yo quise romper con ese patrón, ya que a diario les doy besos a mis hijas y si me no me dan beso antes de irse, las regaño; les demuestro mi amor todo lo que puedo".

Durante la charla, que se efectuó desde Metepec, donde él se encontraba, Van Rankin abrió su corazón y reveló que la lejanía que había entre su fallecido progenitor y él lo sigue lastimando.

"Desgraciadamente cuando le dije 'te quiero' y le di un beso acababa de morir, por eso siempre les digo que cuando se peleen con sus padres, tengan razón o no ustedes, al final del día son sus padres y pueden equivocarse. Díganles lo que sienten porque cuando se nos van, nos arrepentimos; créanmelo, se los digo de corazón".

La contingencia sanitaria de COVID-19, según contó "El Burro", le permitió acercarse más a su familia, algo que agradece bastante.

"Por el rollo de tanto trabajo entre entrevistas, Miembros al aire y la serie 40 y 20 años no podía estar siempre con mi esposa y mis hijas. Al estar en mi hogar, pude permanecer más tiempo a su lado y logré conocerlas más".

ANUNCIA PROGRAMA

Por otro lado, Jorge anunció que el sábado 19 de junio a las 21:00 horas el canal Las Estrellas celebrará a los reyes de casa con el programa especial Qué miembros tan padres, donde participarán los actuales y los anteriores conductores de la emisión.

"Este programa va a ser un éxito. Será una emisión sencilla que busca divertir y más en estos tiempos de pandemia y de votaciones. Tendremos de invitados a Mauricio Castillo y Arath de la Torre, que habían sido parte del programa, y un invitado de honor, que será Juan Soler. La idea es hablar de lo que significa ser padres y revelar algunos secretos".

Relató Jorge que Qué miembros tan padres será un programa diseñado con una estructura relajada e informal, como festejaría cualquier padre, desde la comodidad de su casa, y en un ambiente de confianza.

"Les vamos a ofrecer una celebración completamente diferente a lo que ha hecho Televisa, ya lo verán. Haremos una serie de locuras muy divertidas e irreverentes", comentó.

Contó "El Burro" que a nivel personal no le gusta festejar su cumpleaños ni el Día del Padre, pero lo que sí le entusiasma es que se vuelvan pretextos para reunirse con la familia.

"No soy fan de celebrar el Día del Amor y la Amistad ni mi cumpleaños, pero lo bonito es estar con mis hijas y mi familia comiendo pastelito en casa porque ir a restaurantes en fechas especiales... Se llenan y eso no me gusta. Diariamente ver a mis hijas abrir los ojos es un festejo real que me da mucha emoción".

En cuanto a 40 y 20, Jorge celebró el éxito que ha tenido la serie y además aplaudió que Televisa le haya apostado de nueva cuenta a la comedia.

"La gente necesitaba reírse, pedía a gritos una barra donde se pudiera reír. 40 y 20 es una producción que hace Gustavo Loza para Televisa. Se hace con gente de cine. Ha sido muy exitosa, tan es así que vamos por la séptima y la octava temporada".

Como es sabido, Jorge fue muy amigo de Luis Miguel, así que en la entrevista se tocó el tema de la bioserie de "El Sol", cuya segunda temporada, que recién proyectó su último capítulo en Netflix, también dio de qué hablar. El presentador expresó que no le gustó y que a él le agradaría hacer su serie del cantante basándose en lo que vivió con este.

"Quisiera contar mi historia, que es muy diferente a lo que yo vi, y enfocándome en los momentos que yo pasé con él. La neta esta segunda temporada... Solo vi tres capítulos y me dio hueva, no me gustó cómo se tocó el tema de su hija (Michelle Salas)", puntualizó.