Yuya y Siddhartha anuncian embarazo

La tarde de ayer la empresaria, influence y beauty guru, Yuya, y el cantante Siddhartha llenaron de emoción a sus seguidores luego de anunciar que están a la espera de su primer bebé.

La llegada causó euforia entre los internautas dado que se trata de una relación que sus fanáticos han ido siguiendo de cerca desde que se reveló dicha unión entre ellos.

Cada uno realizó una publicación en sus redes sociales acompañada de unas palabras para dar a conocer la noticia.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida" fue lo que escribió la empresaria al dar a conocer la noticia sus seguidores.

Por otro lado, el intérprete de Náufrago, también dedicó unas palabras a su público.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo".

Los comentarios y buenos deseos no se hicieron esperar, volviendo a la pareja rápidamente en tendencia en redes sociales.

YUYA SE SINCERA

El recibimiento de la noticia de Yuya y Siddhartha por parte de su público no es sorpresa, dado que se los seguidores de ambos se han mostrado interesados en su relación debido a que, antes de él, Yuya había sido muy cautelosa y resevervada con su vida personal.

Antes de dar a conocer su relación con el cantante, Yuya mantuvo un largo noviazgo con el youtuber Beto Pasillas, incluso hay especulaciones de que estuvieron comprometidos desde marzo del 2017, pero dicha boda nunca llegó, poniendo fin a su historia en el 2019.

Pero la vida personal de Yuya fue de interés colectivo desde mucho tiempo antes de esto, debido a que cuando comenzaba a tomar voz en las redes sociales, se supo de su relación con Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, el primer Youtuber mexicano que destacó gracias a su contenido y que abrió el paso e todos los que seguirían su camino.

ENTRE CRÍTICAS Y HALAGOS

Debido a que Yuya no era pública en relación a sus noviazgos, fue duramente criticada por los seguidores de los otros creadores de contenido, dado que nunca había compartido momentos con ellos en sus redes, pero al llegar Siddhartha a su vida, esto parece haber quedado en él olvida, pues, aunque no eran recurrentes, Yuya y el cantante sí comenzaron a compartir más sobre su relación, y mientras gran parte de su público los llenaba de halagos haciéndoles saber su apoyo, las críticas hacia Yuya comenzaron a dirigirse hacia un supuesto "interés", por parte de la influencer que ahora estaba acompañada por un reconocido artista internacional.

Antes los señalamientos, Yuya nunca hizo aclaración alguna, así como tampoco mencionó el tema en su canal de YouTube.

Actualmente, Mariand Castrejón Castañeda es una de las figuras de internet más importantes. Nacida en Cuernavaca Morelos en 1993, es la dueña de su propia línea de maquillaje, además de haber colaborado con otras grandes marcas.

Su canal cuenta con 24.6 millones de seguidores y otros casi 16 millones en Instagram.