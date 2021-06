Gorriarán dice que es 'muy probable' que salga de Santos Laguna

- Fernando Gorriarán, mediocampista de Santos Laguna, dijo en un programa radial uruguayo que veía "muy probable" salir de Santos Laguna.

Durante el programa "Vamos que Vamos", el uruguayo habló de varios temas, y cerca del final de la entrevista le preguntaron: "¿Te quedas en México?", a lo que Gorriarán respondió: "La verdad que no se sabe nada todavía, es muy probable que salga por algunos temas con el club".

"¿No seguirías en Santos?", le volvió a preguntar el comentarista, a lo que "Gorri" respondió: "Sí, yo creo que es muy probable".

Luego lo cuestionaron sobre si su idea sería quedarse en México o volver a Europa, a lo que el mediocampista dijo que: "Después que termine la Copa América se verá qué pasa".

¿SIGUE ALMADA?

"¿Y Guille (Guillermo Almada) se queda? (en Santos)", le preguntan. "La verdad que no tengo idea, no he hablado con él". Otro conductor le dice: "Estaba medio complicada alguna situación con él, ¿no?", a lo que el mediocampista respondió: "Los problemas vienen por el tema de pandemia, algunos descuentos, así que veremos qué pasa".

Cabe recordar que Gorriarán dejó entrever durante la liguilla que podría salir del equipo, diciendo a un programa uruguayo que el club (Santos) necesitaba una venta y que su destino podría ser Europa.

Dante Elizalde, presidente de los Guerreros, aclaró en su cuenta de Twitter que: "Sin comprender el contexto de las declaraciones, aclaro puntualmente: ni necesitamos transferir a nadie, ni hemos platicado con nadie sobre una posible transferencia de Gorriarán".