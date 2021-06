Tones and I anuncia disco

La estrellla mundial, Tones And I, ha anunciado su esperado álbum debut, Welcome To The Madhouse, el cual estará disponible el 16 de julio.

Tones and I compartió el sencillo principal del próximo álbum, Cloudy Day, que ya está disponible en todas las plataformas de "streaming" y está acompañado de un video animado que se puede ver en su canal de YouTube.

Welcome To The Madhouse se destaca como un trabajo profundamente reflexivo y personal para Tones and I, con la artista australiana escribiendo todo el álbum por sí sola y coproduciendo cada canción.

Tones and I habla en un comunicado de prensa sobre l significado de Welcome To The Madhouse.

"Este álbum tiene muchos altibajos y refleja las emociones que siempre cambian en mí. Hay canciones en el álbum que fueron escritas antes de Dance Monkey sobre no saber si tocar en la calle era lo adecuado para mí.

"Hay canciones sobre la muerte de mi buen amigo T y no querer lidiar con esas emocione, así como de los altibajos de la vida en el encierro y las luchas mentales. Algunas canciones me hacen reír y otras me hacen llorar, pero el álbum no tiene un tema o vibra constante; las canciones son exclusivas de cómo me sentía el día que las escribí", explica.

Respecto a Cloudy Day, Tones and I explica sus orígens.

"Después de que mi amigo T falleciera, estaba luchando por escribir canciones que fueran felices o que incluso me gustaran. Me encontré con un amigo que me contó este dicho de su difunta madre: 'en un día nublado, mira hacia el cielo y encuentra el sol'. Sabía que quería usar eso como letra y la próxima vez que entré en el estudio escribí Cloudy Day", dice.

Tones and I inicialmente sentó las bases para Welcome To The Madhouse el año pasado con el lanzamiento de Fly Away, una composición poética y poderosa que ha acumulado más de 190 millones de "streams".