Yuya 'paraliza' al Internet con la noticia de su embarazo

Este sábado, Yuya 'paralizó' al Internet y se convirtió en tendencia en cuestión de minutos luego de anunciar su embarazo junto a su pareja, el cantante, Siddhartha.

Tras cerca de dos años de relación, la pareja luce más contenta que nunca en la imagen donde ya se le ve a la youtuber panza de algunos meses de gestación.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida", escribió junto a la tierna fotografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@yuyacst)

En menos de 20 minutos, su anuncio rebasó los 450 mil reacciones y miles de comentarios por parte de sus fans, a quienes ella llama 'guapuritas', por parte de sus amigos y por parte de su familia.

Richie O'Farril, Teresuch, Lulu Pantoja y otros influencers le demostraron su cariño y afecto a través de mensajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Siddhartha (@iamsiddhartha)

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo", escribió el cantautor de 30 años de edad en Instagram.