Dario Yazbek y Jorge López conforman elenco de Now and then

El mexicano Dario Yazbek (La Casa de las Flores) y el chileno Jorge López (Elite) se unirán al reparto de Now and then, la primera serie hispana de Apple TV+ que protagonizará la española Maribel Verdú.

La mexicana Marina de Tavira, nominada al Oscar por Roma (2018) y la estadounidense de origen puertorriqueño Rosie Pérez, candidata al mismo premio por Fearless (1993), también forman parte del reparto de esta producción ideada por los creadores de Velvet y Las chicas del cable. Será un thriller, ambientado en Miami y rodado en español y en inglés, que girará en torno a un grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre durante un fin de semana de celebraciones en el que uno de ellos muere. Veinte años después, vuelven a reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. El reparto, eminentemente latino, también contará con el mexicano José María Yazpik ("Narcos: México"), el colombiano Manolo Cardona ("María Magdalena") y la argentina Soledad Villamil ("El secreto de sus ojos"). Alicia Jaziz, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna completan el elenco de esta serie que dirigirá Gideon Raff ("Homeland"). La serie es un proyecto impulsado por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, de Bambú Producciones, la compañía responsable de series como "Velvet", "Las chicas del cable" y "Gran Hotel".