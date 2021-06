Encuentra la felicidad adaptándote a los cambios

Si al año 2020 pudiéramos otorgarle una palabra para ilustrarlo, esta sería: caos.

El inicio del 2021 otorgaba de bote pronto un panorama un poco menos complicado, aunque la situación se mantiene en alerta.

La vida de todos se puso patas arriba y mantenerse enfocado o motivado en una disciplina, no resulta sencillo, pues a decir de Jorge Gómez, el mundo del deporte también se vio afectado ante los embates de la pandemia.

Ante la crisis hay oportunidades

“Este asunto de la pandemia revolucionó todo en todos los niveles, el deporte obviamente no se quedó atrás. Yo siempre he dicho que ante las crisis hay oportunidades siempre y ante la crisis actual es necesario buscar cómo sacar algo bueno, qué se puede hacer, qué se puede implementar de nuevo y qué debemos cambiar, debemos adaptarnos, pues la persona más feliz es aquella que sabe adaptarse a los cambios”.

Jorge es el instructor de Golf en el Club Campestre de Torreón y aunque es Licenciado en Diseño Gráfico egresado de la IBERO, su incursión se dio desde la niñez, gracias al gusto que tenía su padre por el deporte de los bastones.

“Empecé a los seis años como a mucha gente, fue mi papá quien me heredó su amor por el golf. Poco a poco fui ganando experiencia hasta convertirme en doble campeón nacional juvenil y asistí a Campeonatos Mundiales en Estados Unidos y en Europa”.

“Cuando cumplí 17 años me convertí en Profesional, pero lamentablemente a la edad de 22 años sufrí una lesión de consideración en la espalda, por lo que tuve que dejar de lado el alto rendimiento”.

Toda crisis ofrece una oportunidad

Sin embargo, su vínculo con el deporte resistió y la enseñanza lo mantiene en el campo. “Empecé mi preparación como instructor en San Diego, CA, en el Profesional Golfers Career College”. Luego de terminar el destino lo llevó a territorio poblano como Coordinador de Infantiles y Juveniles en el Club La Vista.

“Siempre me ha gustado el golf, ha sido mi vida entera y cuando ya no pude jugar pensé ‘¿qué más puedo hacer?’ y caí en la cuenta de que si no podía competir adecuadamente a nivel profesional, ahora me tocaba a mí regresar un poco de todo lo que me dio el deporte y decidí enfocarme en el camino de la enseñanza”.

Tras más de 20 años de carrera como instructor, ha alcanzado grandes logros gracias al descubrimiento de diamantes en bruto como Ingrid Gutiérrez, golfista de Cuernavaca, quien bajo su tutela logró levantar el título de la Olimpiada Nacional y hace pocos días se puso en contacto con Jorge para notificarle que ha calificado al US Woman Open.

Descubriendo el sentido de la vida

Además de ser instructor de golf, Jorge dedica algunas de sus tardes a ofrecerles un poco más a sus alumnos, aunque en estas ocasiones lo hace fuera del campo, aprovechando al nuevo boom de la “virtualidad”.

“También soy Hipnoterapeuta Clínico del American Alliance of Hypnotists. Aprovechando una de las alternativas que me brindó la pandemia, abrí una página en Facebook que se llama ‘Jorge Gómez Original, y me dedico a hacer algo diferente. Todos los lunes tengo un ‘café virtual’ donde platicamos de muchas cosas, empecé hace un año”.