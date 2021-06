Cáncer de Colon, segunda causa de muerte en hombres

En México, el cáncer de colon ocupa el segundo lugar en causa de muerte en los hombres y el riesgo de padecerlo aumenta considerablemente a partir de los 45 años.

Muchas veces se ignora porque los pacientes minimizan sus síntomas y le achacan los sangrados a las hemorroides, evitando así un diagnóstico certero y oportuno, explica el Coloproctólogo, Jacobo Quiroz Nájera.

Cada año documenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, se diagnostican en el país alrededor de 15 mil casos nuevos de personas con este tipo de cáncer. Comúnmente, previo a la aparición de esta enfermedad, en la pared interna del colon o el recto se desarrollan formaciones de tejido, que son conocidas como pólipos y pueden tardar de 10 a 15 años en crecer y volverse cancerosos.

Lo ideal, indica el especialista, es que el paciente se haga una colonoscopia. “Uno puede detectar muy a tiempo el cáncer, o incluso en ocasiones se pueden remover los pólipos”.

Una colonoscopia es un método seguro que examina el revestimiento del colon y el doctor Jacobo Quiroz cuenta con la certificación para hacer este tipo de procedimientos y recomienda realizarse a partir de los 45 años.

UNA ALERTA

El especialista en coloproctología y colonoscopia por el centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México también comparte cuáles pueden ser signos de alerta: “La anemia, la pérdida de peso y el sangrado pueden ser síntomas que comúnmente ignoran los pacientes”, y además señala que antes de llegar a su consultorio, pueden confundir el sangrado con las hemorroides y muchas veces no es el diagnóstico correcto.

Ningún sangrado rectal, por muy mínimo que sea, es normal. Lo recomendable es hacer una colonoscopia diagnóstica o preventiva ante la presencia de sangrado al evacuar para descartar algo más grave.

“Durante la pandemia, el año pasado operé a varios pacientes de cáncer y puedo decir que todos llegaron aquí por sangrado. Al paciente le llamaba la atención que sangraba si se alteraba el factor estrés”.

No le tengan miedo a revisarse

El doctor Quiroz hace un llamado a los hombres que por evitar una intervención quirúrgica de la que todavía no están seguros, se niegan a la posibilidad de un diagnóstico oportuno: “Acudan a una valoración porque un sangrado no siempre son hemorroides. A veces es muy evidente que no lo son. No tengan miedo a revisarse. La realidad es que existe la medicina preventiva, es decir, que el paciente se revise antes de enfrentarse a una cirugía”.

Aunado a esto, adoptar hábitos saludables como dejar de fumar, tener una buena alimentación y hacer actividad física constante, ayudan a prevenir este tipo de enfermedades.