El balance de ser un papá saludable

La disciplina es la principal base para que Roberto Massa Ortiz siga manteniéndose sano, motivado y fuerte todos los días y fue la gran escuela que le dejó haber sido boxeador profesional por más de 14 años.

Ahora como esposo de Mar y papá de Roberta mantiene la misma ideología de luchar por sus sueños y dar la pelea día a día siempre de la mano de buenos hábitos que sirvan de ejemplo para su hija principalmente.

“A través de pequeños objetivos me impulso a cumplir con mis metas, trato de apegarme siempre a un plan y horario para hacer mis rutinas físicas. En la alimentación como muy limpio y saludable entre semana, le doy balance con pollo, pescado, carne, verduras, fruta y tomo mucha agua, luego los fines de semana me doy mis gustos de comer lo que se me antoje sin ningún problema, de eso se trata darle un balance a todo”.

A romperla

Mantener una mente positiva todo el tiempo no es sencillo, sobre todo con episodios inesperados como la pandemia. Una forma de no perderla es creando frases para uno mismo. “Por eso siempre estoy escuchando audios de motivación, haciendo ejercicios de meditación para fortalecer mi mente y estar positivo todo el tiempo, de ahí mi frase ‘A ROMPERLA’, que no suelto”.

Roberto además lee mucho y entre sus recomendaciones están: ‘Nunca digas no puedo’, ‘Una sola Cosa’, ‘Vendes o vendes’, ‘Piense y Hágase Rico’, ‘El poder está dentro de ti’, ‘Véndele a la mente no a la Gente’, que sin duda son herramienta para estar en equilibrio y transmitírselo a su hija, con quien trata de pasar el mayor tiempo posible, esa es otra vitamina y motivo para estar lo mejor posible.

“Antes de ser papá estaba enfocado al 100% al box, viajaba mucho y siempre rodeado de amigos, pero ver crecer a mi hija el saber que está bien, que es feliz, es algo que en realidad no cambiaría por nada, al llegar a casa después de un día pesado por el trabajo estrés o lo que te imagines y que mi hija corra a recibirme gritando papá papá eres tú, te cambia el chip de inmediato te da energías para romperla siempre sin importar nada, un simple beso y que te diga te amo hasta el cielo es algo que no tiene precio”.