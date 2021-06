Suspenden partido de la Euro 2020 tras desvanecimiento de Christian Eriksen, jugador de Dinamarca

Eriksen cayó al césped, sin motivo aparente, sin conocimiento, y, tras varios minutos en los que precisó asistencia médica urgente y se le practicó masaje cardíaco, fue retirado del terreno de juego en camilla rodeado por los jugadores daneses.

La UEFA emitió un comunicado en el que informó de que el partido "ha sido suspendido debido a una emergencia médica".

Cuando Eriksen se desvaneció, sus compañeros corrieron rápidamente hacia la zona donde se encontraba y llamaron a las asistencias médicas, mientras formaban un círculo alrededor para tapar al centrocampista del Inter de Milan.

UEFA suspends Euro 2020 Group B match pitting Finland against Denmark owing to a medical emergency involving Danish star forward Christian Eriksen. He left the stadium conscious. Prayers up for Eriksen. #Euro2020 pic.twitter.com/mY4YNJxTLF