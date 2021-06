Paola Núñez es una de las protagonistas de la serie de Resident Evil

"Prepárate para entrar a la nueva ciudad Raccoon con nosotros", adelantó la actriz en Instagram.

Núñez compartió la imagen en la que aparece junto al resto del reparto desvelado por Netflix este viernes: Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline Rudolph.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr