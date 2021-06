Famosos recibirán sanciones por infringir la veda electoral

A casi una semana de que varios famosos violaran la veda electoral al subir historias en sus cuenta de Instagram fomentando el voto al Partido Verde, la polémica no ha parado y todo indica que este caso seguirá dando de qué hablar.

Celia Lora, Belinda, Ana Claudia Cabrera, Laura G, Paulina Hernández, AlexXxStrecci, Fernando Lozada, Lambda García, Gabriel Soto, Karla Díaz, Raúl Araiza, Isabel Madow y Brandon Peniche fueron algunas de las estrellas que se prestaron a esta práctica.

La mayoría de ellos mostraron su supuesta preferencia electoral en la red social de Instagram a través de sesiones de preguntas y respuestas.

Cada uno entabló una dinámica de preguntas y respuestas. Curiosamente, alguien les cuestionaba si votarían y por quién lo harían; de esta manera confirmaban su participación en la jornada electoral, exhortaban a la población a votar y al final decían que seleccionarían al Verde debido a sus propuestas a favor del medio ambiente, y en el caso de Gabriel Soto afirmaba que su intención tenía que ver con el impulso que el partido ha dado a la Ley Olimpia.

El pasado domingo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar las historias de Instagram de los famosos.

Recién trascendió que Laura G, Brandon Peniche y Regina Murguía serán sancionados por TV Azteca, sin goce de sueldo durante una quincena.

En el caso de Regina y Karla Díaz, integrantes también del grupo JNS, Bobo Producciones, empresa que maneja al cuarteto, se deslindó de la promoción que ambas dieron al partido en cuestión.

De acuerdo con el diario El Universal, Sandra Smester, directora general de contenido de la televisora, anunció a los programas Venga la alegría (Laura y Brandon) y Cazatesoros (Regina) la citada sanción que les pondrán a sus presentadores.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investiga la promoción realizada por famosos e influencers a favor del PVEM.

A la par, el Instituto Nacional Electoral indaga a 95 personas con el fin de saber qué procedimientos sancionadores se deberán aplicar, a partir de definir las irregularidades que pudieron haber cometido.

El INE podría exigir a las celebridades el pago de multas que van desde los 10 hasta los 100 mil pesos.

A lo largo de la semana, no faltaron quienes defendieron a quienes hicieron propaganda, como Galilea Montijo y Niurka, quienes les echaron porras a Raúl Araiza y Romina Marcos, respectivamente.

En cambio, Maribel Guardia, Sebastián Rulli, Facundo, Gomita, Alan Estrada y Mauricio Martínez tundieron a sus colegas por haberse prestado a esta práctica.

"Sé perfectamente que no se puede (promover voto en plena veda) y que hay que respetar las leyes", aseguró Maribel Guardia al programa Sale el Sol.

El actor e influencer Alan Estrada se molestó con los famosos que se volvieron "cómplices" del Partido Verde Ecologista de México.

"Qué triste es ver a compañeros que ni siquiera necesitan la lana promocionar partidos políticos en sus redes. Gente, esto es ILEGAL y un triste reflejo de lo mal que estamos como país", escribió en Twitter.

Asegura que no recibió dinero

Raúl Araiza asegura que no recibió dinero por apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las recientes elecciones, luego de que se destapara que varios influencers sí recibieron 10 mil pesos por pedir a la gente que votaran por este partido político.

"Claro que no, claro que no va a haber (dinero); si hubiera, se notaría", expresó ante varios medios que se encontraban fuera de Televisa, entre ellos Ventaneando.

El conductor de Hoy dijo que se sentía tranquilo porque no hizo nada malo, le pidieron apoyo, lo dio, y solo eso.

"Yo subí una historia, no me voy a justificar, no tengo miedo de nada y mucho menos dice nada malo, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien. En mi caso personal, alguien me dijo: '¿Me puedes apoyar?', y dije: 'claro que sí, con mucho gusto', pero no hay nada raro en mí. Me dijo: 'Hay que darles seguimiento a todas las propuestas que hacemos', que para mí son muy buenas", mencionó el conductor.