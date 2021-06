Advierte Román Cepeda de una 'reorganización general' en Torreón

El alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, advirtió que vendrá una "reorganización" general de la administración municipal, de forma que se puedan llevar a cabo todas las acciones de gobierno con solamente el personal que precise cada una de las áreas; en ese sentido, se dijo expectante sobre el proceso de entrega-recepción de los próximos meses con los encargados actuales del Ayuntamiento.

Fue la mañana de ayer viernes que el ahora alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, compareció ante los medios de comunicación, y aseguró que ha comenzado ya el proceso de análisis para definir a quienes habrán de acompañarlo en cada una de las direcciones del Municipio, aunque para ello habrá de tomarse un periodo de varias semanas en el que tendrá acercamientos con cada uno de los perfiles y de quienes adelantó que serán en su totalidad de la propia región Lagunera.

"No es un tema que lo estemos ahorita ocultando por alguna u otra razón, la verdad es que no traemos nombres todavía, sí por supuesto que nos vienen nombres a la mente pero ahorita yo creo que estamos, insisto, terminando un capítulo, abriendo otro, sí va haber un tiempo en el que tengamos que definir quien nos va acompañar, pero ahorita más que nada estamos con la estructura, con el presupuesto, con la reorganización del organigrama de la presidencia también, antes de ponerle nombre tenemos que reorganizar, fortalecer algunas áreas que a mi consideración hoy no están como debieran de estar".

Sobre ese último punto, fue claro al señalar que habrá modificaciones orgánicas y presupuestales en las áreas relacionadas al Fomento y Fortalecimiento Económico, además de una apuesta por la renovación de todos los servicios públicos y el abasto de agua potable, esto al margen del proyecto de "Agua Saludable para La Laguna" que se anunció de parte de la Federación para el 2023.

"Estos tres años aprovecharlos al máximo en seguridad, al máximo en Fomento Económico", afirmó Cepeda.

Cambios

Anuncia alcalde electo de Torreón que habrá cambios en áreas operativas de la Administración.

*Román Cepeda se dijo listo para el proceso de entrega-recepción del Municipio de Torreón.

*Advirtió que habrá una reorganización en los diversos departamentos, comenzando por Fomento Económico.