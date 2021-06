Piden regresar filtros de operativo alcoholímetro

Ante la reciente tragedia vial ocasionada por un conductor en estado de ebriedad, misma que dejó a una joven sin vida, ediles de la Comisión de Justicia en Torreón solicitarán a las autoridades municipales el regreso de los filtros del Operativo Alcoholímetro, esto de forma que inhiban los percances viales relacionados con el consumo de alcohol y se detecte a quienes insistan en manejar en estado inconveniente.

Así lo señaló la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien dijo que "deben existir las formas" para ejecutar revisiones del alcohol en el aliento en los conductores sin que ello represente un riesgo del contagio del COVID-19, toda vez que se mantiene desde hace meses una inercia a la baja en los contagios y se han reactivado prácticamente todos los giros de la actividad social, incluyendo el de la vida nocturna, que ahora deriva en mayor consumo de alcohol.

"Me parece que sí, que deben regresar estos filtros ya ante estos lamentables hechos, no puede ser posible que sigamos teniendo tragedia tras tragedia en la ciudad y las autoridades sigan con el mismo tipo de vigilancia, cuando claramente vemos que esto ya ha cambiado; pero sí quiero dejar en claro algo, que deben regresar siempre y cuando sean con el objetivo de ser algo preventivo, no que empiecen con acciones recaudatorias como lo vimos en esta administración… Los agentes están para evitar tragedias, no para estar cazando a la gente. Creo que el director de Tránsito ya tiene un panorama muy claro de lo que tiene en su corporación y se debe reforzar esa parte".

Pereda señaló también que el regreso de los filtros de revisión no solamente significará la detección de conductores ebrios al momento de su aplicación, sino que conlleva el inhibir la conducta de manejar habiendo tomado bebidas alcohólicas, para lo cual será necesario reforzar campañas y acciones de Gobierno en general.

También opinó respecto al regidor de la fracción de Morena, Ignacio Corona, y señaló que será a la brevedad cuando hagan un exhorto al jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, así como al alcalde Sergio Lara, para que implementen de nueva cuenta los filtros del Operativo Alcoholímetro, mismo que puede evitar más tragedias relacionadas con el alcohol como la del miércoles con la muerte de la joven y la de febrero pasado, misma en la que una familia entera perdió la vida al impactarse contra un paradero del Metrobús.

"A lo mejor se aflojó el criterio, me refiero a la población, de conducir en estado de ebriedad… Al tener la seguridad de que no hay retenes probablemente eso propicia situaciones como estas; yo creo que sí deben volver, una vida vale todas las molestias que genere en la población el hecho de que los detengas solo para hacerles una revisión. Una, cinco, diez, veinte personas que sean retiradas del volante alcoholizadas, ya es una probabilidad de evitar más muertes como la muy lamentable de la joven escritora".

Corona señaló también que "recursos hay", por lo que se deben buscar equipos y materiales que garanticen la aplicación de los filtros sin mayor inconveniente respecto al tema de la pandemia, de tal forma "que no haya pretextos, que no sea un impedimento para evitar pérdidas de vidas".

Cabe recordar que fue la madrugada del miércoles cuando se registró un accidente en el cruce de la calzada Cuauhtémoc y avenida Bravo; ahí un conductor en completo estado de ebriedad impactó su camioneta Ford contra un automóvil Toyota, en el que viajaba una joven de 24 años que sufrió lesiones de gravedad.

La mujer fue llevada a un hospital, pero horas después se informó que había perdido la vida a causa de las lesiones, en tanto el responsable fue detenido por las autoridades, las cuales precisaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol y no había respetado una luz roja.

Respecto al regreso de los filtros del Operativo Alcoholímetro, el alcalde Sergio Lara ha detallado en múltiples ocasiones que no se ha autorizado su regreso debido a las "condiciones sanitarias", aunque la vigilancia de elementos de Tránsito se mantiene en todas las rúas.