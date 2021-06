Kanye West dejó de seguir a todo el clan Kardashian en Twitter

Después de meses sin hacer declaraciones al respecto, Kim Kardashian finalmente reveló por qué decidió divorciarse del polémico rapero Kanye West.

En el episodio final del reality show "Keeping up with the Kardashians", fue donde Kim habló con su madre, Kris Jenner, de los problemas que había en su matrimonio.

Con actitud calmada y segura, la también empresaria explicó que el cumplir 40 años y la pandemia le hicieron ver el cambio que necesitaba en su vida. Kardashian comparó su matrimonio con la relación amorosa de su hermana Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson (quienes hace meses protagonizaron un escándalo porque Thompson engañó a Khloé con la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordin Woods) porque ellos compartieron momentos en la pandemia tan simples como hacer ejercicio juntos todas las mañanas e invitaban a Kim.

"Siento que he trabajado muy duro en la vida para lograr todo lo que he querido. He superado mis expectativas, logré 10 veces más de lo que creía humanamente posible, pero no tengo una vida que compartir con alguien", dijo la estrella del reality show.

Kim explicó que sabe que tiene a sus hijos, solía pensar que con eso era suficiente, pero nunca se había dado cuenta que realmente se sentía sola.

La también estudiante de derecho y activista por los derechos de las personas en prisión explicó que estaba bien con el hecho de que su esposo viviera en otro estado y que lo acompañaba.

"Pero después de cumplir 40 años me di cuenta de que no quería un esposo que viviera en un estado completamente diferente. (Viviendo en estados diferentes) es cuando nos llevábamos mejor, pero eso para mí es triste", asegura.

Kardashian dice estar agradecida por las "extravagancias", pero que son "las pequeñas cosas" las que no tiene y que ya está lista para vivirlas. "Quiero a alguien con quien ver nuestro programa favorito, alguien que quiera ejercitarse conmigo todos los días", detalla.

Por su parte, Kris Jenner, quien llora durante la conversación, le dijo a Kim que sólo quería verla feliz y alegre, algo que no ha visto en su hija desde hace tiempo.

"Estoy lista para ser feliz, lo que sea que eso signifique. No lo quiero apresurar", asegura Kim.

KANYE WEST DEJA DE SEGUIR A LAS KARDASHIANS EN TWITTER

El rapero Kanye West dejó de seguir a todo el clan Kardashian en Twitter, una vez que salió el último episodio del reality show. Sin embargo, en Instagram aún sigue a Kim, quien de hecho es la única persona a la que sigue en esa red social.

El 8 de junio, Kim publicó una foto de Kanye West para felicitarlo en su cumpleaños y agregó que lo amaría toda la vida.

Mientras tanto, West fue visto esta semana en Francia junto a la modelo rusa Irina Shyak, ex pareja del actor Bradley Cooper.