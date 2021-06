Regresa 'Rey' Martínez para exponer su título de boxeo

Será el próximo sábado 26 de junio, cuando el capitalino Julio César Martínez, regrese a los cuadriláteros. En esa fecha, se medirá al también mexicano Joel Córdova, defendiendo el Campeonato Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

La velada tendrá lugar en el Domo Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Será la tercera ocasión que el "Rey" Martínez (17-1, 13 KO's) arriesgue su cinturón verde y oro, luego de no poderlo hacer varios meses atrás.

Y es que Julio César debía defender su título en la cartelera donde el "Canelo" conquistó el título Supermedio WBC al derrotar al turco Avni Yildirim en febrero, pero una lesión en la mano sufrida en la semana de la pelea, le quitó la oportunidad de pelear contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo.

"Estoy muy feliz de poder pelear nuevamente y regresar al ring. Estoy aún más emocionado de poder pelear en México. Estoy muy motivado por este combate," comentó Martínez.

Por su parte Córdoba (12-4-2, 3 KOs), llega a su primera pelea por el título mundial, en una cartelera que será transmitida a todo el mundo por la plataforma digital DAZN.

"He esperado esta oportunidad durante tanto tiempo que no perderé la oportunidad de cumplir mis sueños de convertirme en campeón mundial. Tal vez muchos no me conozcan, pero después del 26 de junio, muchos sabrán mi nombre", expresó Córdova.