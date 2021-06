Se manifiestan en Simas por falta de agua en Madero

Habitantes de la colonia 2 de Marzo se apostaron el exterior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), en Madero, debido a la falta de agua potable, pues piden una solución definitiva ya que dicen les han estado abasteciendo el líquido en pipas, pero dicen no es suficiente.

Incluso constantemente, vecinos de colonias y ejidos exigen que "de una vez po todas" se atienda la falta del servicio, ya que dicen llevan meses sin el vital liquido, pero la situación es desesperante debido a las altas temperaturas que durante esta temporada se registra en la región..

"No es de hace unas semanas, tenemos meses sin agua y ahora con el calor no hay nada de agua en todo el día, ni para tomar ni para bañarnos y menos para los aires".

Reiteraron que llevan meses pidiendo a las autoridades una solución al desabasto, pero no ha habido respuesta, incluso recientemente fue que les empezaron a mandar las pipas, pues en algunos sectores se organizaron para pagar los "viajes de agua", para llenar tinacos o cisternas, pero debido a que no todos tenía la posibilidad de hacerlo, empezaron a presionar por redes sociales, hasta que del Simas es atendió, pero reiteran que mediante camiones cisterna no es suficiente, además siguen pagando por un servicio que no tienen.

"No podemos estar siempre con las pipas, nosotros pagamos los recibos, porque esos si llegan puntuales, por eso exigimos que solucionen este problema, porque apenas empieza el calor y estamos sin una gota de agua".

Hay que resaltar que en otras ocasiones los vecinos de colonias como 2 de Marzo, Madero, Zaragoza, Las Brisas, Linares, así como las comunidades rurales de Lequeitio, Luchanas, Jaboncillo, entre otras.

Por su parte, autoridades del Simas aseguraron que, la falta del suministro obedece a que el pozo Las Isabeles, que abastece a gran parte de los ejidos y colonias, presenta fallas, por lo que ya se trabaja en la reparación y les tomará algunos días la reparación.