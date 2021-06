Adal Ramones quiere otro bebé a sus casi 60 años

Aunque Adal Ramones está a medio año de llegar a los 60 años, desde que conoció a su esposa Karla de la Mora la edad dejó de ser un impedimento para él, y prueba de ello es el interés que tiene en volver a ser papá.

En un reciente encuentro con los medios, mencionó que la idea de que llegue un cuarto hijo es de su esposa dado que quiere que el pequeño Cristobal de dos años tenga un hermanito como compañero.

"Ella me dijo 'Quiero tener otro hijo tuyo, quiero que mi hijo crezca como tus otros dos hijos, que sean dos hermanos bajo el mismo techo'", contó Ramones, cuyas declaraciones fueron retomadas en Venga la Alegría.

Contó también que se está preparando para la llegada de otro bebé, por lo que está pensando en someterse un tratamiento no invasivo que le permita tener más energía.

"No les voy a decir porque tal vez me lo haré. Tal vez me someto a un rollo que es absolutamente nada invadido, no hay bisturí, no hay nada. Se extrae, se multiplica y se vuelve a meter. Es por un rollo de sentirte mejor, imagínate tengo que seguirle la pila Cristobal y al que venga".

Por otro lado, también declaró sentirse orgulloso de trabajar profesionalmente junto a su hija, Paola Ramones, quien se prepara para ser directora de cine. "Paola se pone en el espejo a ensayar, 'Este Óscar se lo quiero dedicar a mi papá', y yo espero vivir para poder ver eso".