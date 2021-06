Piden justicia para Ivonne

Miles de personas se "desbordaron" por las calles del municipio de Matamoros para exigir justicia por el homicidio de Ivonne, o Ilse, como también se le conocía.

El punto de reunión fue a la entrada de la ciudad, en las instalaciones del Inifap, a las 19:00 horas, y al principio el contingente era de al menos 300 personas y previamente la familia y vecinos caminaron desde la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, para reunirse con el resto de las y los manifestantes, pero confirme avanzaba el contingente se fueron integrado hombres, mujeres, familias completas, incluso personas en motocicletas y bicicletas, en tanto que otras salieron de sus domicilios y negocios para mostrar su solidaridad, hasta sumar miles de manifestantes.

El contingente llegó a la explanada de la Presidencia Municipal y en el trayecto, con pancartas y consignas, exigían justicia. A su llegada pusieron la canción de la cantante Vivir Quintanilla, que se ha convertido en el himno feminista, luego un grupo de niñas y adolescentes, representaron la canción, luego se colocó un "altar" a la víctima, con flores y veladoras, al tiempo que pegaron las cartulinas en la fachada del edificio municipal.

En la multitud, alguien lanzó un objeto o piedra, así como una botella a la puerta principal de la alcaldía, pero de inmediato la jóvenes que estaban al frente, llamaron a la calma y pidieron que la participación se hiciera de forma pacífica y así fue.

"El gobierno encubre a asesinos", "No somos una, no somos 10, pin... Gobierno cuéntanos bien", "Ivonne no se murió, la asesinaron", eran parte de las consignas que gritaban, conforma avanzaban, además de los mensajes que escribieron en las pancartas se leía: "nos queremos vivas", "nos podrán quebrar los huesos pero no la voz", "marcho porque estoy viva y no sé hasta cuando", "somos las voces de las que ya no están".

Y en la explanada de la Presidencia Municipal, apoyada por un alta voz, una joven dijo;

"Es el primer llamado que hacemos de forma pacífica para que entreguen a los asesinos de Ivonne, ¡queremos justicia!".

"Ivonne tenía tres días perdida y la encontraron muerta ¡esto tiene que parar!" fueron algunas de las palabras que expresó una de las chicas que estaba al frente de la manifestación.

Policía Municipal y del Grupo de Reacción Operativa(GROM) en tanto que los elementos de Tránsito y Vialidad iban al frente y se apostaban estratégicamente para que avanzara el numeroso contingente.