'Casos de feminicidios son la punta del iceberg'

Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en INCIDE Femme A.C. en La Laguna, consideró que los feminicidios son la "punta del iceberg" porque cuando una mujer muere, antes del hecho ya vivió diversas situaciones de violencia que se pudieron prevenir, atender y evitar. Añadió que hay una sociedad que permite, que no se organiza, que no trabaja al lado de su gobierno y que no exige políticas políticas.

"Y si tenemos mujeres muertas es porque no tuvieron ni prevención, ni atención, ni acceso a la justicia antes de llegar a la muerte. Desgraciadamente las muertes de ellas, indignan mucho en redes por unos tres días, la gente se manifiesta, la gente se duele, la gente se molesta y después de eso, la gente ya no vuelve a enterarse de qué pasó con eso, de si se judicializó la carpeta, de si llegó a juicio, de cuántos años le dieron al inculpado, la gente no se entera de eso", señaló. En este sentido, dijo que la ciudadanía está solapando y "dando su permiso" para que ocurran manifestaciones extremas del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. "La definición de Violencia Feminicida dice que es el cúmulo de todas las violencias que vivieron las mujeres, es decir, esos aventones, esos jalones de cabellos, esos insultos, esos golpes, todo eso que hace la violencia feminicida ocurre con tolerancia social y del estado, la sociedad está tolerando. Porque todos vemos que eso pasa, nos agüitamos dos días y luego volvemos a nuestra vida normal. El estado también lo tolera, por eso existe la violencia feminicida que acaba en feminicidio, pero eso es la punta del iceberg". Lamont Martínez indicó que para que no existieran feminicidios tendría que haber programas estrictos y profesionales ejecutados por profesionales que pudieran trabajar con hombres en ese tema y garantizar a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia. Subrayó que se necesita que la mujer denuncie pero que muchas de ellas no lo hacen por temor y desconfianza. Por otro lado, dijo que los hombres también tienen que reflexionar. "Por qué no aprenden a ser hombres de otra manera para que no vayan terminando con la vida de mujeres y niñas pero aparte vuelvo a repetir, el feminicidio es uno de los múltiples crímenes que se cometen contra mujeres, niñas y niños". Lo anterior, lo expuso luego de los tres feminicidios que ocurrieron en esta última semana en la región Lagunera de Coahuila y Durango. En lo que va del año, las autoridades de ambas entidades han reportado al menos ocho feminicidios en la Comarca Lagunera.