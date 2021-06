Jorge Ortín se enteró en Survivor de la muerte de su mamá, Olga Rinzo

El fin de semana pasado, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) vía redes sociales dio a conocer el fallecimiento de la actriz Olga Rinzo, esposa del actor Polo Ortín desde 1954.

La histrión de 89 años de edad actuó en diferentes cintas mexicanas como Los cuates del Pirrurris, Cuatro hembras y un macho, Chicos Ramos, La Torta Caliente, Cándido Pérez, especialista de señoras, entre otras más.

Olga Rinzo es madre de Jorge Ortín, quien actualmente participa en el reality Survivor de Tv Azteca. La televisora dio a conocer que cuando el actor supo de la muerte de su madre "lloró desconsoladamente. El participante recibió una de las noticias más duras de su vida en pleno reality show y se sintió destrozado con ello".

Además, TV Azteca dio a conocer en su página que Jorge Ortín "fue fiel a la competencia y sacó su dolor con garra" en Survivor.

Jorge recibió la noticia de que su mamá había fallecido y en honor pidió una bandana negra. ¡Estamos contigo, George! ♥️ #LaRecompensaEs Transmisión en vivo y GRATIS por Azteca UNO. -> https://t.co/kDWs5kmlcd pic.twitter.com/XKxjfJedyQ — Survivor México (@mexico_survivor) June 11, 2021

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que un participante de los realitys se entera de una noticia así, pues lo mismo sucedió con Zudikey Rodríguez en Exatlón, cuando la producción le informó que su abuelo y su tío estaban graves de COVID-19.

Zudi, quien contendió por el PRI-PAN-PRD para la alcaldía de Valle de Bravo y perdió en medio de violencia electoral, decidió salir del Exatlón por la noticia.

"Lamentablemente mi abuelito perdió la vida hace algunos días. Yo pude alcanzarlo, este día fue el último. No puedes verlo de cerca, únicamente pude verlo de un traslado de un hospital a otro de lejos. Todavía lo alcancé a ver con vida, pero a las horas él perdió la vida. La noticia más triste fue encontrar todas estas tragedias en la familia, cosas que ellos estaban sufriendo y que no me informaban para no alterarme, para que yo continuará en la competencia, pero ya eran cosas muy delicadas, cosas que necesitaba saber y lamentablemente sucedió esto", dijo Zudikey a su salida en el programa Mimí Contigo.