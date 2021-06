Peñoles y Fresnillo plc capacitan a jóvenes mexicanos en siete estados del país

Peñoles y Fresnillo plc reconocen que la educación juega un papel importante en la vida de las personas, porque les brinda nuevas herramientas que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

En este sentido, imparten cursos especializados para niñas, niños y jóvenes en diversas áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, desarrollo humano, salud, emprendedurismo y lecto-escritura infantil, entre otros. Asimismo, brindan cursos y talleres al personal y habitantes de las comunidades cercanas a cada una de sus operaciones.

Los proyectos educativos de ambas empresas continuaron durante la contingencia sanitaria, incluso se adaptaron a la modalidad virtual, para contribuir a que los participantes desarrollen su potencial, creatividad y talento. Para lograrlo contaron con el apoyo de los docentes, quienes innovaron en sus métodos de enseñanza y se apoyaron de la tecnología y otras herramientas para continuar con las clases.

Al respecto, Rafael Rebollar, director general de Peñoles, enfatizó que la educación está asociada al desarrollo, por lo que es importante fortalecer los sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica en México.

En tanto, Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo plc, manifestó que la educación es necesaria en todos los sentidos y siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones.

Algunos de los programas emblemáticos de las empresas son:

Capacitación especializada: Las mineras cuentan con los centros de Estudios Técnicos Laguna del Rey -CETLAR- y de Estudios Técnicos de Fresnillo -CETEF- en donde han egresado más de 766 jóvenes provenientes del Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Sonora y Zacatecas. El primero se creó hace 25 años y el segundo en 2011. En ambos se implementa el sistema dual en donde se forman técnicos mecánicos-eléctricos, eléctricos instrumentistas, especializados en la Operación Minera y de Equipo Minero. Todos los estudiantes están becados y el programa cuenta con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Programa de robótica:La competencia internacional For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) Robotics es apoyada por Peñoles y Fresnillo plc, quienes patrocinan a 23 equipos de los estados en donde operan. FIRST Robotics es una iniciativa fundada en 1989 y desde 2012 es patrocinado por Peñoles en México. Hasta la fecha se han beneficiado 3,160 jóvenes de las comunidades cercanas a unidades mineras y metalúrgicas. Este año el evento fue virtual por la pandemia; sin embargo, esta situación no limitó el ánimo de los concursantes.

Museo de los Metales: Es el lugar ideal para el encuentro y el aprendizaje. Desde hace 13 años mantiene una exposición permanente sobre temas de geología, mineralogía e historia de la metalurgia, así como procesos minero-me­talúrgicos actuales, desarrollo sustentable, arte, usos de minerales, metales y químicos en la vida diaria. Por la contingencia sanitaria operó en plataformas virtuales y repartió a niños de escasos recursos cuadernillos “Trayecto y actividades del Museo de los Metales para niñas y niños en casa” y organizó diversos talleres para divulgar la ciencia y el arte.

Picando Letras: Programa de lectura para niños de educación básica. Este año se creó el canal en YouTube para tener un mayor alcance con las comunidades en Sonora; además, se entregaron 10 mil libros a más de 2 mil 500 estudiantes, con el apoyo del grupo Semilla Teatro.

Donación de libros: En 2020, Fresnillo plc y Larousse regalaron 40 mil libros a 2 mil 500 estudiantes de educación básica de varias comunidades en Caborca, Sonora.

Coro Peñoles: Desde 2008 el Coro es un programa enfocado en fortalecer las relaciones intrafamiliares, desarrollar habilidades para la vida y cultivar los valores que nos ayuden a formar mejores ciudadanos. Participan 359 niños de la Comarca Lagunera y han tenido presentaciones con la Camerata de Coahuila, en el Teatro Isauro Martínez y en el Teatro Nazas.

Ciencia y salud: En alianza con INNOVEC, Fresnillo plc difundió la serie animada ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás?, desarrollada por el Smithsonian Education Center. Se enseña a los niños la forma de cuidarse del coronavirus y proteger a sus familias.

Becas Fresnillo-La Salle Laguna: Los becarios del programa continuaron sus estudios a distancia en La Salle Laguna.

Peñoles y Fresnillo plc reiteran su compromiso con el bienestar de las comunidades aledañas a las operaciones, porque existe la convicción de que el desarrollo económico implica el progreso social de las regiones. Sobre todo, cuando los programas sociales significan un cambio de forma positiva la calidad de vida de los niños y jóvenes mediante el acceso a la educación.