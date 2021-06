Premios Pulitzer honran cobertura de pandemia y protestas

The Associated Press ganó dos premios Pulitzer en el rubro de fotografía por su cobertura de las protestas contra la injusticia racial en Estados Unidos y por un reportaje sobre los ancianos afectados por el COVID-19. The New York Times ganó el premio al servicio público por sus reportajes, profundos y a la vez accesibles, de la pandemia.

La pandemia y las protestas de 2020 dominaron los premios. El diario Star Tribune de Minneapolis ganó el premio a la noticia de último momento por su cobertura de los sucesos tras el asesinato de George Floyd, en tanto Darnella Frazier —la adolescente que filmó el asesinato de Floyd— recibió una mención especial. El premio para Frazier buscó destacar “el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda periodística de la verdad y la justicia”. El jurado calificó la cobertura galardonada del Tribune de “apremiante, contundente y sutil”. La AP y el New York Times ganaron dos premios cada uno. El premio al reportaje fotográfico fue para el jefe de fotografía de AP en España, Emilio Morenatti, quien obtuvo imágenes alucinantes de una pareja mayor que se abraza a través de una hoja de plástico transparente, los trabajadores de una morgue con vestimenta protectora retirando cadáveres y los ancianos soportando la crisis de salud en soledad. El premio para las noticias de último momento fue para 10 fotógrafos de AP. Una foto ampliamente reproducida, tomada por Julio Cortez la noche del 28 de mayo en Minneapolis remecida por las protestas, muestra a un manifestante solitario que corre con una bandera estadounidense invertida frente a una tienda de bebidas alcohólicas en llamas. “Es un tremendo honor ganar no uno sino dos premios Pulitzer en fotografía y un verdadero testimonio del talento y dedicación de los fotoperiodistas de AP”, dijo el presidente y CEO de la agencia noticiosa, Gary Pruitt. “Estos fotógrafos relataron las historias del año mediante imágenes notables e inolvidables que repercutieron en todo el mundo”. El Star Tribune ganó el premio a las noticias de último momento por su cobertura del asesinato de Floyd el 25 de mayo de 2020 y los disturbios civiles que remecieron la ciudad. Floyd, un hombre negro, murió mientras un policía de Minneapolis lo sujetaba en el suelo usando una rodilla. El video del asesinato provocó una ola de protestas que se extendieron de Minneapolis y St. Paul a todo el país. Los periodistas del Star Tribune cubrieron la furia en Minneapolis, con la quema de una comisaría y varios edificios. El agente que se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos fue declarado culpable de homicidio. El New York Times ganó el premio al servicio público por una cobertura de la pandemia que los jueces calificaron de “valiente, clarividente y amplia”, que “llenó la ausencia de datos” para el público en general. Wesley Morris del Times ganó el premio a la crítica por sus trabajos sobre la intersección de raza y cultura. El Boston Globe ganó el premio al periodismo de investigación por una serie que mostró cómo la falta de vigilancia del gobierno pone en riesgo la seguridad en las rutas. La serie reveló que Estados Unidos carece de un sistema nacional para seguir el rastro de conductores que cometen infracciones graves en un estado distinto al de su residencia. También informó sobre el sector de transporte en camiones, que provoca una cantidad creciente de accidentes mortales y prácticamente no está sujeto a supervisión por el gobierno federal. El premio al periodismo explicativo fue compartido por la agencia Reuters y Ed Yong, de la revista The Atlantic, por una serie de reportajes sobre la pandemia. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste