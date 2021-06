Raúl Araiza asegura que no recibió dinero del PVEM para apoyarlo

Raúl Araiza asegura que no recibió dinero por apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las recientes elecciones, luego de que se destapara que varios influencers sí recibieron 10 mil pesos por pedir a la gente que votaran por este partido político.

"Claro que no, claro que no va a haber (dinero) , si hubiera, se notaría", expresó ante varios medios que se encontraban afuera de Televisa, entre ellos Ventaneando.

El conductor de Hoy dijo que se sentía tranquilo porque no hizo nada malo, le pidieron apoyo, lo dio, y sólo eso.

"Yo subí una historia, no me voy a justificar, no tengo miedo de nada y mucho menos dice nada malo, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien. En mi caso personal, alguien me dijo: 'Me puedes apoyar', y dije: 'claro que sí, con mucho gusto', pero no hay nada raro en mí. Me dijo: 'Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos', que para mí son muy buenas", mencionó el conductor.

Les presentamos algunos de los más de 80 vende patrias, que x dinero corrupto vendieron su dignidad a la sanguijuela del @partidoverdemex. Compartimos machote que nos da @teccheckmx para presentar tu denuncia. Agradecemos a @whatthefffake x la evidencia! https://t.co/QjHfhZAPPC pic.twitter.com/4iPfazDPzb — Los Supercívicos (@supercivicosmx) June 8, 2021

Jorge "El burro" Van Rankin, que acompañaba a Araiza, intervino en la conversación para apoyar a su amigo, y dijo que si bien algunas personas quizá sí recibieron pago, en el caso de Araiza no fue así.

"Cobrar 10 mil pesos para hacer eso, para que se te eche encima toda la gente, se me hace muy pobre. No lo justifico, se me hace que está mal", señaló el presentador.

"El Negro", como lo llaman sus amigos cariñosamente, aseguró que su apoyo a dicho partido no es algo nuevo.

"Yo siempre he estado con el Partido Verde, eso no es una sorpresa; ojo, yo no puedo hablar por los demás. Es cuestión de respetar cada quien por quien cree".

Sobre la crítica que lazó el actor Sebastián Rulli para todos aquellos que se prestaron a apoyar por dinero al Partido Verde, Araiza dijo que respetaba el punto de vista de "Sebas", y se mostró irónico con muchas personas que salieron a criticarlo cuando, dice, ellos hacen lo mismo.

"De repente sí me da mucha risa que salgan grandes ciudadanos, qué barbaridad, qué fácil es decir 'porque son tal y tal' cuando ellos mismos lo han hecho de otras formas, está padre ver cómo se proyectan ahora y de repente son muy santos", finalizó.

La actriz de "Rosario Tijeras" reconoció que todo lo que dice se convierte en polémica y que ya está acostumbrada a esta situación, pero que simplemente dio su opinión sobre el tema.

"Estoy acostumbrada a la polémica porque todo lo que digo se hace polémica; di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política, futbol porque la gente se lo toma sumamente personal y qué feo, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera", aseguró.

"No, a mi me sale todo lo que hago, me sale del corazón, yo etiqueto a todo el mundo, hablo de lo que quiera, o sea, siempre opino de lo que sea", dijo.

De Regil aclaró que sólo respondió una pregunta que le había hecho un cibernauta sobre por quién iba a votar el seis de junio.

"En unas preguntas que hice hace ocho días me preguntaron por qué partido vas a votar, y yo no contesté por cuál, sólo contesté que me gustaron las propuestas de… eso fue todo, pero porque me gustaron".

La actriz y cantante Romina Marcos, hija de la polémica Niurka, es una de las tantas influencers que violaron la veda electoral para promocionar al Partido Verde unas horas antes de las elecciones 2021.

La vedette de origen cubano le respondió a aquellos que señalan a su hija de ser una "vendida": "Esto es para todos los que le están diciendo vendida a mi niña. ¿De cuándo acá tú eres su dueño? ¿En qué momento se comprometió contigo o dónde te firmó? ¿Qué le has aportado?", cuestionó.

Niurka también declaró que su hija no le debe nada a nadie y tiene derecho a hacer lo que quiera:

"¿Dueño de que parte de su vida eres? ¿O de qué parte de su mente de su carrera, de su esfuerzo? ¿De qué vendida? ¿De qué? ¿Mi hija vendida de qué onda? Ella es libre de hacer lo que ella quiera. La única que le dio algo para llegar a donde está fui yo, y se lo di regalado. Le enseñé a pensar, a existir, a proceder y a opinar. Y también de dar, que nunca te lo cobró".