Alcalde de Torreón niega fallas en sistema de radiocomunicación

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, negó que el sistema de radiocomunicación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) haya dejado de funcionar luego de que días atrás circularon en redes sociales versiones que apuntaron que los agentes y sus mandos estuvieron presuntamente incomunicados durante un lapso. Lara señaló que esa situación nunca se ha dado dentro de la presente administración, además catalogó tales versiones en las redes sociales como intencionadas hacia el plano político, o en el contexto de las pasadas elecciones en las que se renovó la alcaldía de Torreón.

"Nunca ha dejado de funcionar y está operando el sistema, hubo rumores y videos anónimos que realmente poco tienen de validez, tan es así que no se ha dejado (trabajar)… Los folios que se generan por las solicitudes de auxilio se generan a través del C4, no ha habido un solo folio que no se atienda, de no haber tenido estos medios no hubiéramos podido atenderlos, entonces digo, realmente ahí se está trabajando, se están mejorando algunas cosas, está ya próximo a terminarse el gimnasio para los policías, se inicia la construcción de una sala de tiro y pues en obvias razones la guardería está operando a todo lo que da", expuso.

Respecto a la intención de dichos videos y otras publicaciones en redes sociales, en las cuales específicamente se ataca el trabajo de la administración municipal, el alcalde de Torreón los catalogó como "temas políticos" que han quedado en el pasado. "Son videos anónimos, como tantos que se hicieron y como tantos que se dieron durante este proceso electoral. Vuelvo a insistir, si los folios que se generan en el C4 y que son monitoreados a través del Sistema Nacional de Seguridad, se extendieron y de no haber tenido los medios necesarios, no se hubieran atendido, pero realmente lo que nos ocupa es seguir trabajando, videos habrá, mensajes seguirá habiendo y todo este tipo de cuestiones anónimas no nos detienen, ni nos ocupan, ese ya es un tema que los que lo hacen sabrán qué motivos tendrán", dijo el presidente municipal.

Además informó que las acciones de vigilancia de la Policía de Torreón se mantienen de forma regular con el objetivo de que se siga con los indicadores delictivos a la baja y que se siga catalogando a Torreón como "una ciudad segura".

En ese sentido llamó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar versiones falsas en cuanto a temas de seguridad y de gobierno en general, especialmente en el ámbito municipal.

Vigilancia

Afirman que radiocomunicaciones de la DSPM nunca han estado inhabilitadas.

*Hace días circularon versiones en redes sobre la suspensión de las radiocomunicaciones.

*El alcalde aseguró que se trató de noticias falsas en el contexto electoral.

*Señaló además que en ningún momento se han dejado de atender reportes.