Se retira del boxeo la púgil 'Estrella' Millán

Después de una década en el boxeo, la pugilista sinaloense, Isabel "La Estrella" Millán, decidió colgar los guantes orgullosa.

Satisfecha con sus logros dijo "Lo traía en la cabeza desde hace tiempo, tenía mucha confusión, fue una decisión que tomé antes de salir al ring en mi más reciente pelea, no fue una decisión que haya tomado por un revés, porque ya he dicho muchas veces que derrotas he tenido en mi carrera y en mi vida y de todas me he levantado".

Y es que a sus 39 años de edad confesó: "Fue una decisión que tomé antes, porque estoy cansada y siento que perdí la chispa por subirme al ring a pelear, no me voy a estar haciendo tonta, ni a la gente que me da su tiempo para entrenarme, no le voy a faltar al respeto al boxeo que me ha dado tanto".

El pasado viernes 4 de junio, la avecindada en Monterrey, Nuevo León, contendió en su tierra natal por el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante la venezolana Eva Guzmán.

Resaltó que tras 10 años de boxear profesionalmente se va contenta con lo que logró y que ahora buscará transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de pugilistas que están surgiendo en el país.

"Me voy muy satisfecha, porque era una boxeadora de la que nadie esperaba nada, llegué por primera a vez a los 27 años de edad a un gimnasio de box sin siquiera saber pararme, pero lo aprendí y debuté a los 29 sin hacer carrera amateur", recordó la espigada pugilista.