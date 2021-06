Belinda ha hecho llorar a Christian Nodal

Después de todo el vaivén de emociones que se dio luego de que Christian Nodal diera el anillo de compromiso a su novia Belinda, es el mismo cantante quien confesó que su familia no estaba de acuerdo en que él formalizara la relación.

Fue en el programa El Gordo y La Flaca donde el intérprete confesó todo el proceso de su noviazgo. Señaló que a dos meses de su relación, visitaron a su familia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ahí fueron los primeros acercamientos de Belinda con los papás de Christian y en esa misma visita "yo les dije: 'me quiero casar con Beli'".

"Me dijeron: '¿pero cómo? Explícanos', y todo eso, 'estás loco' y luego, ya que les empecé a contar todo lo bonito que me estaba pasando, fue así de 'no, pues tienes toda la razón'", manifestó.

Tras presentar a su novia, la familia quedó enamorada de ella, dijo orgulloso el cantante y compositor. También comentó que la entrega del anillo fue mucho mejor de lo que pensó, incluso le ganó el sentimiento y hasta lloró.

