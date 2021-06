Mantiene Miroslava Sánchez denuncia contra Armando Guadiana

La diputada federal por Morena, Miroslava Sánchez Galván, mantiene una denuncia ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del excandidato por este partido político en Saltillo, Armando Guadiana Tijerina. Acusa violencia política de género y dice que recurrió a dicha instancia luego de que el Tribunal Electoral de Coahuila desechara su queja.

En abril de este año, la legisladora expresó que la habían difamado y que la violencia residía en que se aseguró que había robado recursos públicos, a través de la venta de un inmueble del partido además de un supuesto fraude electoral. En esa ocasión, indicó que las acusaciones no tenían sustento y que dañaron su carrera política por lo que buscaba la reparación del daño. La queja también estaba en contra de Raúl Mario Yeverino García y Jesús Mario González Lara.

"Si realmente queremos ser un estado avanzado en el manejo de este tipo de situaciones, tendría que haber un estudio más profundo de la demanda y las condiciones en las que fueron hechas las declaraciones", expresó.

Aclaró que no es delegada estatal de Morena y que es médica y no técnica. "Hasta dijo que yo era una técnica, que no soy médico, que no soy radióloga, que se investigue si tengo cédula profesional, eso es una agresión, una cosa de alto nivel, ¿qué le pasa al señor? y eso no fue tomado en consideración, tuve que sacar mi título del marco para demostrar que soy médico. Tuve que sacar mis cédulas profesionales de médico general y especialista, no es por nada, debería ser Miroslava 'modesta' Sánchez, tengo un currículum impresionante".