Toño Mauri sufre caída

El actor Toño Mauri sufrió una caída al no tener la fuerza necesaria en sus músculos para mantenerse de pie, debido a los estragos que le dejó el COVID-19.

Pese haber logrado vencer la enfermedad que lo mantuvo en una cama de hospital durante meses, el también conductor sigue lidiando con las consecuencias de dicho padecimiento. Así lo reveló en una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, donde narró que se cayó.

"Me tropecé con mi pie derecho, o sea, se clavó en el piso, y yo me fui para adelante, ya no tengo suficiente peso para sostenerme," declaró.

El impacto del golpe causó que el actor tuviera que recibir puntos de sutura en su rostro.

"Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando" contó.