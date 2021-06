Summer Game Fest 2021: Elden Ring presenta tráiler y fecha de lanzamiento

Este videojuego es una creación de Hidetaka Miyazaki y el novelista George R.R. Martin, el responsable de dar vida a Game of Thrones.

En el adelanto de tres minutos, se puede ver el arte del juego de mundo abierto, el cual presenta potencial narrativo, combates y la exploración de su universo.

La fecha de lanzamiento está anunciada para el 21 de enero de 2022, se espera su llegada en las plataformas de PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series.

Rise, Tarnished.#ELDENRING comes to PlayStation, Xbox, and PC Digital January 21, 2022. pic.twitter.com/V2PWllffDp