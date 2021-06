Se retira 'La Estrella' Millán tras 10 años en boxeo profesional

Con el mayor respeto al boxeo, que le dio mucho durante 10 años de carrera profesional, la pugilista sinaloense, Isabel "La Estrella" Millán, decidió colgar los guantes orgullosa y satisfecha con sus logros.

"Lo traía en la cabeza desde hace tiempo, tenía mucha confusión, fue una decisión que tomé antes de salir al ring en mi más reciente pelea, no fue una decisión que haya tomado por un revés, porque ya he dicho muchas veces que derrotas he tenido en mi carrera y en mi vida y de todas me he levantado", expresó a sus 39 años de edad.

"Fue una decisión que tomé antes, porque estoy cansada y siento que perdí la chispa por subirme al ring a pelear, no me voy a estar haciendo tonta, ni a la gente que me da su tiempo para entrenarme, no le voy a faltar al respeto al boxeo que me ha dado tanto", señaló Millán Espinoza.

El pasado viernes 4 de junio, la avecindada en Monterrey, Nuevo León, contendió en su tierra natal por el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante la venezolana Eva Guzmán.

Resaltó que tras una década de boxear profesionalmente se va contenta con lo que logró y que ahora buscará transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de pugilistas que están surgiendo en el país.

"Me voy muy satisfecha, porque era una boxeadora de la que nadie esperaba nada, llegué por primera a vez a los 27 años de edad a un gimnasio de box sin siquiera saber pararme, pero lo aprendí y debuté a los 29 sin hacer carrera amateur", recordó la espigada pugilista.

"El apodo de “La Estrella” muchos no saben, pero viene de la burla de mis compañeros que decían que yo no iba a hacer nada y se reían de mí, le decían a mi primer entrenador mira ahí viene tu estrella y se reían, entonces fue por eso que me apodaron así", recordó Isabel, quien dejó una foja de 29 victorias, nueve de ellas por la vía del nocaut, siete derrotas y un empate.

La única campeona mundial nacida en Culiacán adelantó que ahora buscará realizar acciones en pro de los más desprotegidos y no descartó dedicarse a incluso ser promotora de peleas de box.

"Voy a buscar la oportunidad de trabajar en lo que yo estudié que fue Derecho y Ciencias Sociales, a ver si me puedo acomodar en alguna actividad altruista, porque siempre he sido una persona que ha luchado por los derechos de los seres humanos", indicó la otrora campeona mundial mosca de la Federación Mundial de Boxeo (FIB).

"Tengo una trágica, pero a la vez muy atractiva historia de vida, me gustaría mucho escribir mi historia y mis experiencias de lo que viví en el boxeo. Quiero poner un gimnasio más adelante ya que me desintoxique un poco de este deporte", apuntó Isabel, quien ha recibido muchos mensajes de aliento de compañeros de profesión tras el anuncio de su retiro.